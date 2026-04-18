Bad Kreuznachs Schulstraßen-Regelung scheitert am Widerspruch – doch wer profitiert wirklich? Zwischen Eltern, Anwohnern und Bürokratie bleibt am Ende nur eine Frage: Kann man es hier eigentlich irgendjemandem recht machen?
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Man braucht schon ganz feines Filetierbesteck, um in der verworrenen Lage rund um die Schulstraßenregelung in der Hofgartenstraße, die übrigens nicht nur die gleichnamige Schule betrifft, sondern ebenso die Kindertagesstätte Ilse-Staab sowie die Kita der Matthäusgemeinde, einen Blick darauf zu erhaschen, um was es eigentlich geht.