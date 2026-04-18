Kolumne „Randnotizen“ vom Chef
Elterntaxis und Widersprüche: Es lebe der Widerspruch
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow

Bad Kreuznachs Schulstraßen-Regelung scheitert am Widerspruch – doch wer profitiert wirklich? Zwischen Eltern, Anwohnern und Bürokratie bleibt am Ende nur eine Frage: Kann man es hier eigentlich irgendjemandem recht machen?

Lesezeit 2 Minuten
Man braucht schon ganz feines Filetierbesteck, um in der verworrenen Lage rund um die Schulstraßenregelung in der Hofgartenstraße, die übrigens nicht nur die gleichnamige Schule betrifft, sondern ebenso die Kindertagesstätte Ilse-Staab sowie die Kita der Matthäusgemeinde, einen Blick darauf zu erhaschen, um was es eigentlich geht.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren