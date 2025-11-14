Eltern sollen sich an Schulkosten beteiligen

An der Alfred-Delp-Schule sollen sich die Eltern künftig an den Schulkosten beteiligen – auf freiwilliger Basis. Schulleiter Frank Klemm sieht das nicht als Schulgeld. Die Eltern sollen selbst entscheiden, ob und was sie zum Schulbetrieb beitragen.
Ein freiwilliger Elternbeitrag soll ab dem kommenden Schuljahr an der Alfred-Delp-Schule (ADS) in Hargesheim eingeführt werden: Das ist in einem Elternbrief des Bistums zu lesen, den die Schule verschickt hat. Mit dem Beitrag sollen – vor dem Hintergrund sinkender Kirchensteuereinnahmen – die finanziellen Rahmenbedingungen der ADS abgesichert werden.