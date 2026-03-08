Eltern eines Kindes aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg ziehen wegen der Kita-Gebühr vor das Verwaltungsgericht Koblenz: Der Beitrag von 500 Euro ist zwar rechtmäßig – aber ein Formfehler führt dazu, dass die Träger nachbessern müssen.
Sind die Kita-Beiträge rechtmäßig? Das bezweifelten Eltern eines Kindes aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg, die monatlich 500 Euro entrichten müssen. Sie legten zunächst Widerspruch gegen die Höhe der Kita-Gebühr ein. Damit hatten sie keinen Erfolg – wohl aber mit der sich anschließenden Klage.