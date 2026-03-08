Urteil wirkt auf Nahe-Region
Eltern klagen gegen Kitagebühr: Justiz sieht Formfehler
500 Euro zahlen Eltern eines damals einjährigen Kindes für die Kita: Das Verwaltungsgericht Koblenz befand, die Höhe sei rechtmä
500 Euro zahlen Eltern eines damals einjährigen Kindes für die Kita: Das Verwaltungsgericht Koblenz befand, die Höhe sei rechtmäßig, nicht aber der Festsetzungsbescheid.
Christoph Soeder. picture alliance/dpa

Eltern eines Kindes aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg ziehen wegen der Kita-Gebühr vor das Verwaltungsgericht Koblenz: Der Beitrag von 500 Euro ist zwar rechtmäßig – aber ein Formfehler führt dazu, dass die Träger nachbessern müssen.

Lesezeit 2 Minuten
Sind die Kita-Beiträge rechtmäßig? Das bezweifelten Eltern eines Kindes aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg, die monatlich 500 Euro entrichten müssen. Sie legten zunächst Widerspruch gegen die Höhe der Kita-Gebühr ein. Damit hatten sie keinen Erfolg – wohl aber mit der sich anschließenden Klage.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren