Neue Hausärztin in Sobernheim Elnara Rzayeva will ihre Patienten gut kennenlernen Silke Jungbluth-Sepp 08.04.2026, 16:30 Uhr

i Seit 1. April ist Elnara Rzayeva Hausärztin in Bad Sobernheim. Sie hat die Praxis von Michael Nentwich übernommen, der in den Ruhestand gegangen ist. Silke Jungbluth-Sepp

Seit 1. April haben die Sobernheimer eine neue Hausärztin: Elnara Rzayeva hat im fliegenden Wechsel die Praxis Nentwich übernommen. Vieles bleibt für die Patienten gleich, anderes ändert sich, hat sie im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet.

Draußen hängt zwar noch das Praxisschild von Vorgänger Michael Nentwich, doch drinnen, in der Praxis in der Bad Sobernheimer Großstraße, hat Hausärztin Elnara Rzayeva übernommen. Die gebürtige Aserbaidschanerin ist seit 1. April seine Nachfolgerin. Als „Glücksfall“, hatte Ruheständler Nentwich dies bezeichnet.







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