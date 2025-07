„We serve – wir dienen und helfen Menschen, die Unterstützung gebrauchen können.“ Dieses Motto des 1976 gegründeten Lions-Club Kirn Mittlere Nahe war traditionell zur Jahresmitte bei der Präsidentschaftsübergabe im Clublokal „Castle In“ auf der Kirner Kyrburg mehr als nur eine Randnotiz.

Die jüngste Hauptveranstaltung liegt nur wenige Wochen zurück und war die Oldtimer Rallye in Kooperation mit dem Bad Kreuznacher Lions-Club, die einen Spendenerlös von 8.000 Euro für die Stiftung Bärenherz in Wiesbaden erbrachte: „Lions fahren für einen guten Zweck – die Löwen fahren für die Bären“ lautete der Slogan der Ausfahrt mit Start in Bad Kreuznach über Simmern und dem Ziel auf der Kirner Kyrburg.

Jacket- und Krawattenpflicht waren im voll besetzten Clublokal bei der jährlichen Regentschaftsübergabe aufgehoben, als der amtierende Präsident Rolf Arzt und (Auto-Arzt) aus Meddersheim dies in seiner Begrüßung humorvoll-heiter verkündete und nach seinem Rapport den Staffelstab an den Monzinger Diplom-Ingenieur für Weinbau und Önologie, Elmar Schauß, weitergab. 34.000 Euro an Spenden stehen bei Rolf Arzt in seinem Jahr als Präsident und der 39 Mitglieder des Lions-Club Kirn Mittlere Nahe zu Buche, als 39. Mitglied wurde Dr. Tilmann Laun aus Bad Sobernheim aufgenommen.

Spenden für Flutopfer und die Region

Eine fünfte Weihnachts-Activity wird es in diesem Jahr wieder geben, bekräftigte Rolf Arzt auf Nachfrage dieser Zeitung – bislang kamen im zweijährigen Charity-Zyklus seit dem 40-jährigen Bestehen 2016 mit einer Sonderspende in Höhe von 20.000 Euro für die Flutopfer an der Ahr stolze 115.955 Euro zusammen, die vom Lions-Club Kirn, Mittlere Nahe für wohltätige Zwecke in der Region an Nahe und Glan gespendet wurden.

Mit Präsent geehrt für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Hans Joachim Kötz, für 30 Jahre Kirns 80-jähriger Ehrenbürger Fritz Wagner und Volker Rings aus Meisenheim. 15 Jahre dabei sind Dr. Jürgen Becker, zehn Jahre Torsten Müller.