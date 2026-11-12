Schadstoffe in der Luft
Ellerbachschule sperrt neu sanierte Klassenzimmer 
In der Schule am Ellerbach sind mehrere Räume wegen Schadstoffbelastung gesperrt worden. Die Ursache dafür ist noch unklar.
In der Schule am Ellerbach sind mehrere Räume wegen Schadstoffbelastung gesperrt worden. Die Ursache dafür ist noch unklar.
Simone Mager/Kreisverwaltung

Im Februar wurden die frisch renovierten Räume in Betrieb genommen, doch Lehrer klagten zunehmend über unangenehme Gerüche. Nun ergab eine Messung: Die geltenden Richtwerte für Schadstoffe werden teils stark überschritten. Die Ursache ist unklar.

Lesezeit 2 Minuten
Wegen hoher Schadstoffbelastung in der Luft sind einige Klassenzimmer der Ellerbachschule vorsorglich gesperrt worden. Wie die Kreisverwaltung als Träger informiert, waren die neuen Räume im zweiten Obergeschoss erst im Februar in Betrieb genommen worden.
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