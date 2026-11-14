Nach Schadstoffen in der Luft
Ellerbachschüler waren teils im Fernunterricht
In frisch sanierten Klassenräumen der Ellerbachschule wurden zu hohe Schadstoffkonzentrationen gemessen. Freitag waren die Räume
In frisch sanierten Klassenräumen der Ellerbachschule wurden zu hohe Schadstoffkonzentrationen gemessen. Freitag waren die Räume daher geschlossen - und die Schule musste sich überlegen, wo sie die Jungen und Mädchen in der nächsten Zeit unterbringt.
Josef Nürnberg

Ältere Schüler blieben am Freitag im Fernunterricht, andere gingen in die Notbetreuung: An der Ellerbachschule mussten Klassenzimmer wegen einer zu hohen Schadstoffbelastung geschlossen werden. Ein Umzug in der übervollen Schule ist nicht so einfach.

Lesezeit 3 Minuten
In der Ellerbachschule lief der Unterricht am Freitag außerplanmäßig. Nachdem neu sanierte Klassenräume wegen hoher Schadstoffbelastung in der Luft vorsorglich gesperrt werden mussten, standen Rektor Roman Haag und sein Team vor der Aufgabe, den Schulbetrieb neu zu organisieren – eine alles andere als leichte Aufgabe.
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