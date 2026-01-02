Ellerbachbrücke: Provisorische Abstützung unterspült 

Bad Kreuznach hat ein Brückenproblem mehr: Abstützungen der Ellerbachbrücke in der Neustadt wurden jetzt unterspült. Darauf stehen die Häuser Mannheimer Straße 52, 54 und 56. Zu alledem ist das Gebäude Nummer 52 schon länger einsturzgefährdet.
Einsatz unter der Ellerbachbrücke, auf der die Brückenhäuser Mannheimer Straße 52, 54 und 56 stehen: Im Auftrag des städtischen Bauamtes sind einen Tag vor Heiligabend Fachkräfte des Ortsverbandes des Technischen Hilfswerks (THW) Bad Kreuznach ausgerückt, um zu verhindern, dass durch den Ellerbach die provisorischen Abstützungen zwischen Bach und den Balken im Erdgeschoss neben dem Brückenpfeiler weiter unterspült werden.