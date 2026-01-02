THW-Einsatz in Bad Kreuznach Ellerbachbrücke: Provisorische Abstützung unterspült Harald Gebhardt 02.01.2026, 15:00 Uhr

i Eine provisorische Abstützung der Ellerbachbrücke in Klein-Venedig wurde unterspült. Einen Tag vor Heilgabend musste deshalb der THW anrücken, um die Schadensstellen zu verfüllen. Vorn: Bauamtsleiter Eduard Schuckmann überwachte die Aktion persönlich. Marian Ristow

Bad Kreuznach hat ein Brückenproblem mehr: Abstützungen der Ellerbachbrücke in der Neustadt wurden jetzt unterspült. Darauf stehen die Häuser Mannheimer Straße 52, 54 und 56. Zu alledem ist das Gebäude Nummer 52 schon länger einsturzgefährdet.

Einsatz unter der Ellerbachbrücke, auf der die Brückenhäuser Mannheimer Straße 52, 54 und 56 stehen: Im Auftrag des städtischen Bauamtes sind einen Tag vor Heiligabend Fachkräfte des Ortsverbandes des Technischen Hilfswerks (THW) Bad Kreuznach ausgerückt, um zu verhindern, dass durch den Ellerbach die provisorischen Abstützungen zwischen Bach und den Balken im Erdgeschoss neben dem Brückenpfeiler weiter unterspült werden.







