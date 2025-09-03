Am 30. April endet die Amtszeit von Markus Schlosser als städtischem Beigeordnetem. Die Bewerbungsfrist für den Posten ist seit ein paar Tagen vorbei und inzwischen lichtet sich der Nebel um die aussichtsreichsten Kandidaten ein wenig. Die Stadträte können die Liste der Bewerber einsehen. Der Oeffentliche Anzeiger kann ein paar Namen präsentieren.

Daraus, dass auch der Amtsinhaber gern weitermachen würde, besteht kein Zweifel. Zwar geht Schlosser, im Gegensatz zu seiner Wahl 2018, ohne Partei ins Rennen, seine Chancen dürften derweil aber deutlich besser als noch vor einem Jahr stehen.

Elf Kandidaten haben sich beworben

Elf Kandidaten hätten sich bis zum Ende der Frist am 31. August beworben, bestätigt Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) auf Anfrage unserer Zeitung. Die Wahl sei für Oktober vorgesehen. Wichtig dabei: Die Wahl des hauptamtlichen Beigeordneten ist keine Urwahl, gewählt wird im Stadtrat in geheimer Abstimmung. Gesetzt dem Fall, dass alle 44 Stadtratsmitglieder am Tag der Wahl anwesend sind, werden im Wahlgang 23 Stimmen (oder eben mehr als die Hälfte) benötigt, um zu gewinnen. Am 22. März glückte das Markus Schlosser, damals noch in der CDU, bereits nach zwei Wahlgängen. Schlosser kam damals auf 21 von 40 Stimmen, sein Konkurrent Andreas Henschel (damals SPD-Fraktionschef) bloß auf 17, FDP-Kandidat Frank Herboth auf zwei. Derzeit überprüfe die Stadtverwaltung gerade, ob alle Bewerber die Zulassungsvoraussetzungen mitbringen, informiert Letz.

„Das Dezernat 3 umfasst seit 1. September Jugendamt, Ordnungsamt, Sozialamt sowie das Amt für Schulen, Kultur und Sport. Markus Schlosser übernimmt außerdem derzeit den nicht besetzten Posten des Ordnungsamtsleiters.“

i Mirko Helmut Kohl ist seit elf Jahren Ortsvorsteher im Stadtteil Winzenheim. Er sagt: "Ich bringe eine breite Erfahrung mit - das ermöglicht Perspektivwechsel." Gerhard Kind

Seinen Hut in den Ring geworfen hat diesmal Mirko Helmut Kohl. Der bekannte Ortsvorsteher von Winzenheim ist zudem stellvertretender Fraktionschef der CDU im Stadtrat. Bereits 2018 wurde bei diesem Amt sein Name gehandelt, ebenso bei der Wahl des Bürgermeisters im Jahr 2021. „Damals hatte man mich schon gefragt, aber ich habe mich noch nicht bereit gefühlt. Ich war mit meinen Pflichten als Ortsvorsteher und Stadtrat gut ausgelastet, nun passt alles und ich fühle mich bereit“, sagt der 49-Jährige im Gespräch. Kohl ist im gehobenen Dienst bei der Agentur für Arbeit beschäftigt. „Das Dezernat mit dem Bereich ‚Soziales‘ würde nicht nur deswegen gut passen“, findet er. Als Ortsvorsteher arbeite er zudem schon seit Jahren mit der Stadtverwaltung gut zusammen.

i Juliane Rohrbacher-Staaden will städtische Beigeordnete werden. Seit 2022 ist die Fraktionssprecherin der Grünen im Bad Kreuznacher Stadtrat Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Juliane Rohrbacher

Wissen will es auch Juliane Rohrbacher-Staaden, seit dieser Legislaturperiode Sprecherin der Grünen-Fraktion. Seit 2022 steht die 34-Jährige dem Jugendhilfeausschuss vor – und ist nicht nur deswegen wie kaum jemand Expertin in Sachen Amt für Kinder und Jugend. „Im Büro Stadt Beratung Dr. Sven Fries habe ich über zehn Jahre im Kontext der integrierten Stadtteilentwicklung – meist im Rahmen der Städtebauförderung – im Auftrag verschiedener Kommunen in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus gearbeitet“, sagt sie. „Das Dezernat passt sehr gut zu meinen Schwerpunkten.“ Ein Gesprächsangebot habe sie an alle Fraktionen bereits formuliert.

i Jan Christmann lebt in Pfaffen-Schwabenheim. Der 32-Jährige arbeitet derzeit bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, ist stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Schulen/Gebäudemanagement. Jan Christmann

Ein Spezialist im Bereich Schulen ist Jan Christmann. Der 32-jährige Verwaltungsfachmann aus Pfaffen-Schwabenheim (er sitzt dort für die CDU im Gemeinderat, ist außerdem Mitglied im Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach). Derzeit ist er bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Schulen/Gebäudemanagement mit ca. 300 Mitarbeitern sowie Fachbereichsleiter für Schulverwaltung, Schülerbeförderung und ÖPNV und war dort auch als Schulentwicklungsplaner tätig. Seit 2020 ist er außerdem Geschäftsführer des Zweckverbands Schulverband mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung in Ingelheim am Rhein – eine beeindruckende Vita.

i Seit 2018 steht Markus Schlosser an der Spitze des Dezernates 3 der Stadtverwaltung. Zuvor war er lange Zeit Kämmerer der Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Stadtverwaltung Bad Kreuznach

Natürlich will Markus Schlosser sein Büro nicht kampflos räumen. Der 56-Jährige verfügt über jahrzehntelange Verwaltungserfahrung. Bevor er Beigeordneter in Bad Kreuznach wurde, war er Kämmerer des Kreises und dort auch stellvertretender Werkleiter und Abteilungsleiter Rechnungswesen des Abfallwirtschaftsbetriebes. „Wenn es nur nach Fachlichkeit gehen würde, würde ich mir gute Chancen ausrechnen“, sagt er. Er habe seinen Job immer fachlich gesehen und verstanden, eher weniger politisch. Ihm sei es immer um konkret sichtbare Arbeit vor Ort gegangen. „Die Leute wollen weniger von Visionen hören, dafür aber saubere und sichere Straßen haben.“

CDU will über ihren Kandidaten noch entscheiden

Wer von welcher Partei ins Rennen geschickt wird, ist noch nicht entschieden. Die Partnerschaft aus CDU, SPD und FDP hat Personalfragen wie diese von ihrer Zusammenarbeit ausgeklammert. Die SPD kann keinen eigenen Kandidaten präsentieren. „Wir hatten einen wirklich sehr guten Kandidaten in petto. Am Wochenende hat er dann nach reiflicher Überlegung aus persönlichen Gründen abgesagt“, sagt SPD-Fraktionschefin Claudia Eider auf Nachfrage.

An Kandidaten mit CDU-Parteibuch mangelt es indes nicht. Neben Kohl und Christmann gibt es noch einen weiteren Bewerber mit Unionspapieren – ein junger Mann, der aktuell in Budenheim lebt. In der Fraktionssitzung soll entschieden werden, wer der offizielle CDU-Kandidat wird – per Abstimmung. Jan Christmann hat sich der Fraktion bereits vorgestellt.