Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s Not? Beim Elektrobauer Stefan Linn rauft man sich vor allem wegen der bürokratisch verursachten Arbeitszeitverluste die Haare.
Lesezeit 3 Minuten
Stefan Linn hat Wurzeln, die in Hallgarten ungefähr bis zum Erdmittelpunkt reichen. Geboren in Hallgarten, dort aufgewachsen, seine Firma gegründet, heute noch dort wohnhaft – und wer mit ihm spricht, der spürt: Der leidenschaftliche Ausdauerathlet ist gern zu Marathons oder auf Radtouren in der Welt unterwegs, aber zu Hause ist er, jawoll – in Helljet!