Handwerk der Nahe: Wo hakt´s? Elektromann Stefan Linn und die bürokratischen Monster Robert Neuber 26.01.2026, 15:00 Uhr

i Stefan Linn – hier in seinem Lager in der Industriestraße – hat seine Karriere als Elektrofachmann im Jahre 1987 bei Elektro Benz in Ebernburg gestartet, wechselte dann als Ausbilder zu Delphi, um sich 2009 selbstständig zu machen. Robert Neuber

Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s Not? Beim Elektrobauer Stefan Linn rauft man sich vor allem wegen der bürokratisch verursachten Arbeitszeitverluste die Haare.

Stefan Linn hat Wurzeln, die in Hallgarten ungefähr bis zum Erdmittelpunkt reichen. Geboren in Hallgarten, dort aufgewachsen, seine Firma gegründet, heute noch dort wohnhaft – und wer mit ihm spricht, der spürt: Der leidenschaftliche Ausdauerathlet ist gern zu Marathons oder auf Radtouren in der Welt unterwegs, aber zu Hause ist er, jawoll – in Helljet!







