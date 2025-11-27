Was macht Ruegenberg? Eklat: Bad Sobernheimer Beigeordnete werfen hin 27.11.2025, 08:35 Uhr

i Die Bad Sobernheimer Stadtspitze muss sich nach dem Rücktritt der Beigeordneten nun neu sortieren. Lena Reuther

Die drei Beigeordneten Markus Milferstedt (SPD), Bernd Krziscik (CDU) und Sascha Müller (Grüne) haben ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Daraufhin baten die Fraktionsschefs um den Rücktritt des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeisters.

Ein Paukenschlag in Bad Sobernheim: Alle Beigeordnete haben am Mittwochabend in der jüngsten Stadtratssitzung ihren Rücktritt verkündet – mit sofortiger Wirkung. Erster Beigeordneter Markus Milferstedt (SPD) sowie Bernd Krziscik (CDU) und Sascha Müller (Grüne) haben ihr Amt nacheinander niedergelegt.







