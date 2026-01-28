Neubau in Kirn Eishaus-Wohnprojekt steht in den Startlöchern Robert Neuber 28.01.2026, 11:00 Uhr

i Die Lage des Eishaus-Wohnprojekts bietet einen wunderbaren Blick über ganz Kirn hinüber zum alten Steinbruch. Robert Neuber

Es geht los: Für die Bebauung des Eishaus-Geländes, das die Brauerei vor drei Jahren veräußert hat, ist der Spatenstich am 6. Februar vorgesehen. 19 Wohnungen mit wunderbarer Aussicht über Kirn sollen gebaut werden.

Kürzlich hatte Stadtbürgermeister Frank Ensminger ja die neuen Pläne für das Eishaus-Areal unter der Kyrburg gelobt. Dafür zuständig ist Kerstin Rudat als Geschäftsführerin der Kirchberger Kair Projektentwicklung. Die freut sich auf den offiziellen Spatenstich, der für Freitag, 6.







Artikel teilen

Artikel teilen