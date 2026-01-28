Es geht los: Für die Bebauung des Eishaus-Geländes, das die Brauerei vor drei Jahren veräußert hat, ist der Spatenstich am 6. Februar vorgesehen. 19 Wohnungen mit wunderbarer Aussicht über Kirn sollen gebaut werden.
Kürzlich hatte Stadtbürgermeister Frank Ensminger ja die neuen Pläne für das Eishaus-Areal unter der Kyrburg gelobt. Dafür zuständig ist Kerstin Rudat als Geschäftsführerin der Kirchberger Kair Projektentwicklung. Die freut sich auf den offiziellen Spatenstich, der für Freitag, 6.