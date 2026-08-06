Pfaffen-Schwabenheim wird am Wochenende wieder Schauplatz der Eisenliga. Sie sehen aus wie martialisch aufgerüstete Ritter, folgen strengen Regeln und liefern sich sehenswerte Kämpfe: Die Teilnehmer aus ganz Europa.
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Auf das kommende Wochenende dürfen sich die Fans der Eisenliga, der Vereinigung deutscher Clubs für den historisch gerüsteten Vollkontaktsport freuen, denn dann lädt die Vereinigung zur Traditionsveranstaltung "Way of Honor" den historisch gerüsteten Vollkontaktsport auf die Klosterwiese der Stiftsgemeinde ein.