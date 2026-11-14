Start in die Saison
Eisbahn Wallhausen gleitet in die zweite Runde
Im Kreis der Offiziellen und Sponsoren, gab Christoph Jäckel (3. von rechts), die Eisbahn für diese Saison frei.
Im Kreis der Offiziellen und Sponsoren, gab Christoph Jäckel (3. von rechts), die Eisbahn für diese Saison frei.
Dieter Ackermann

Viele lobende Worte gab es bei der Saisoneröffnung der Eisbahn Wallhausen zu hören. Auch Eisstockschießen ist jetzt im Programm.

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Nach dem erfolgreichen Auftakt 2025/26 startet die Eisbahn Wallhausen in ihre zweite Saison. „Was als mutige Idee begann, ist für unsere gesamte Region etwas ganz Besonderes geworden. Die Eisbahn ist weitaus mehr als eine Winterattraktion, sie ist Treffpunkt, Aushängeschild und ein Stück Identität im Gräfenbachtal“, sagte Ortsbürgermeister Christoph Jäckel anlässlich der offiziellen Eröffnung unter Beifall.
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