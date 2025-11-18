Der Winterspaß kann kommen Eisbahn in Wallhausen ist ab 20. November geöffnet 18.11.2025, 13:00 Uhr

i Andreas Schnorrenberger und Ortsbürgermeister Christoph Jäckel freuen sich schon auf die Eislaufsaison, die am Donnerstag in Wallhausen beginnen wird. Christine Jäckel

Der Winterspaß kann kommen: Am Ortsausgang in Richtung Dalberg ist eine 800 Quadratmeter große Fläche vorbereitet.

„Die Tatsache, dass eine Gemeinde wie Wallhausen mit 1600 Einwohnern im Sommer ein Freibad betreibt und im Winter eine der größten mobilen Eisbahnen im Land, ist einmalig. Das hat mich gereizt, das Projekt trotz der knappen Vorlaufzeit umzusetzen“, sagt Andreas Schnorrenberger.







