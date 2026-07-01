Dominik Jung als bekannter Meteorologe und Traisener Bürger hat sich mit scharfer Kritik an den Landkreis gewandt: Die Evakuierung sei, was die Gefährdungslage betrifft, übertrieben gewesen. Er droht mit juristischen Schritten.
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Dominik Jung ist ein überregional in den Medien bekannter Meteorologe, aber er ist auch Bürger in Traisen, wo er mit seiner 78-jährigen Mutter ein Haus bewohnt. Nun hat er der Kreisverwaltung einen scharfen Brief geschrieben, in dem er die Evakuierung als unverhältnismäßige Maßnahme bezeichnet.