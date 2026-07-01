Waldbrand bei Traisen Einwohner fragt: Wurde hier ein Großeinsatz inszeniert? Robert Neuber 01.07.2026, 16:30 Uhr

i Der Waldbrand bei Traisen hat das Thema "Kampfmittel" in die Medien gebracht und in Traisen wird nun eine wertmindernde Entwicklung für die Immobilien befürchtet. Robert Neuber

Dominik Jung als bekannter Meteorologe und Traisener Bürger hat sich mit scharfer Kritik an den Landkreis gewandt: Die Evakuierung sei, was die Gefährdungslage betrifft, übertrieben gewesen. Er droht mit juristischen Schritten.

Dominik Jung ist ein überregional in den Medien bekannter Meteorologe, aber er ist auch Bürger in Traisen, wo er mit seiner 78-jährigen Mutter ein Haus bewohnt. Nun hat er der Kreisverwaltung einen scharfen Brief geschrieben, in dem er die Evakuierung als unverhältnismäßige Maßnahme bezeichnet.







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