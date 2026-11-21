Nachteinsatz in der Untergasse Einsturzgefährdetes Haus in Meisenheim abgerissen Roswitha Kexel 21.11.2026, 16:00 Uhr

i Einige Beobachter sehen das Ereignis als einen Weckruf, dass mit diesem, nun teils abgetragenen, und dem denkmalgeschützten Nachbargebäude Thayn'sches Haus endlich etwas geschehen muss. Roswitha Kexel

Sturm und Regen machten ein Haus in der Untergasse nachts einsturzgefährdet – Feuerwehr und THW rückten an, Anwohner wurden evakuiert. Die Untergasse blieb gesperrt, Einsatzkräfte sicherten die Lage.

Kein schöner Anblick und trotz Absperrung vermutlich nicht ungefährlich: Das Haus Untergasse 56 in unmittelbarer Nachbarschaft des denkmalgeschützten Thayn'schen Hauses und des ehemaligen Schmuckgeschäfts MosGoldpunkt liegt in Trümmern. Nach starken Regenfällen und Sturm bestand die Gefahr, dass das Gebäude einstürzen könnte.







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