Jahrmarkts-Warmup in Kreuznach
Einstimmung am „Fleeschworscht Dunnerschdaach“
Die Naheweinrebellen laden am Jahrmarktsdonnerstag im Weingut Gemünden zur Weinparty im Schatten des Riesenrades ein.
Die Naheweinrebellen laden am Jahrmarktsdonnerstag im Weingut Gemünden zur Weinparty im Schatten des Riesenrades ein.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Jahrmarkts-Warmup am „Fleeschworscht Dunnerschdaach“ wird erneut von den Naheweinrebellen organisiert. Am 20. August sind Jahrmarktsgänger und Feierwillige im Weingut Gemünden willkommen, um sich auf die Kreuznacher Feiertage einzustimmen.

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Ein bisschen verrückt sind sie schon. Und das ist längst nicht ihre einzige Gemeinsamkeit: Sie sind alle Jungwinzer von der Nahe und machen hervorragende Weine. Die Rede ist von den Naheweinrebellen, zehn jungen Weinmacher, die ausgesprochen gern feiern – und das am liebsten mit vielen Gästen.
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