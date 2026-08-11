Der Jahrmarkts-Warmup am „Fleeschworscht Dunnerschdaach“ wird erneut von den Naheweinrebellen organisiert. Am 20. August sind Jahrmarktsgänger und Feierwillige im Weingut Gemünden willkommen, um sich auf die Kreuznacher Feiertage einzustimmen.
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Ein bisschen verrückt sind sie schon. Und das ist längst nicht ihre einzige Gemeinsamkeit: Sie sind alle Jungwinzer von der Nahe und machen hervorragende Weine. Die Rede ist von den Naheweinrebellen, zehn jungen Weinmacher, die ausgesprochen gern feiern – und das am liebsten mit vielen Gästen.