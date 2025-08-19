Für den Strom, den sie mit einer Photovoltaikanlage auf ihrem Dach erzeugen und ins Netz einspeisen, erhalten Hausbesitzer eine Vergütung. Nun häufen sich Beschwerden, dass Verteilnetzbetreiber wie Westnetz die Auszahlung verzögern.

Die Photovoltaikanlage auf dem Hausdach ist in den letzten drei Jahren durch niedrigere Preise bei den Modulen und staatliche Förderungen für viele Hausbesitzer erschwinglich geworden. Wer sich zu der Investition entschließt, rechnet auch mit der Einspeisevergütung für überschüssigen Solarstrom. Wie der Oeffentliche Anzeiger berichtete, gibt es dabei aber seit geraumer Zeit massive Probleme bei der Auszahlung durch die Verteilnetzbetreiber. Jetzt hat die Bundesnetzagentur ein Verfahren gegen Westnetz wegen verspäteter Auszahlung der Vergütung eröffnet.

Verspätete Auszahlung und mangelnder Service

Die Erfahrung, dass sie über Monate, manche sogar über Jahre auf die Auszahlung warten müssen, haben etliche Kunden des Unternehmens im Kreis Bad Kreuznach gemacht. Dazu kommt, dass die Kommunikation mit Westnetz alles andere als kundenfreundlich läuft. Wie uns mehrere Betroffene berichteten, ist es unmöglich, telefonisch mit Sachbearbeitern zu sprechen. Für Nachfragen, Absprachen oder Beschwerden bleibt man auf die Mitarbeiter der Servicehotline und den rechtlich unverbindlichen elektronischen Briefverkehr angewiesen.

So wartet unter anderem der Besitzer einer PV-Anlage seit Monaten darauf, dass Westnetz endlich einen neuen Zähler setzt und damit genau so lange auf eine Einspeisevergütung. Einziger Profit bisher: An sonnigen Tagen läuft sein Zähler rückwärts. Wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur DPA bei den Verbraucherzentralen ergab, gibt es eine Flut von Beschwerden über ausbleibende oder verspätete Zahlung der Einspeisevergütung. Und das Problem besteht nicht nur bei Westnetz, das eine Tochter der Westenergie AG ist, die zum Eon-Konzern gehört. Betroffen waren Ende Juli eine steigende Zahl von PV-Anlagen-Besitzern in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hessen und dem Saarland.

Bundesnetzagentur betreibt Verfahren

Zur Erklärung werden den Kunden zumeist Probleme bei Softwareumstellungen genannt, oder auch die hohe Zahl von neu errichteten Anlagen. Die Entwicklung hat nun offenbar die Bundesnetzagentur auf den Plan gerufen. Sie hat wegen der verzögerten Auszahlung der Einspeisevergütung ein Aufsichtsverfahren gegen Westnetz eröffnet. Das Unternehmen muss sich nun wegen „Verstoß gegen Vorgaben des EEG zur fristgerechten Zahlung von EE-Fördergeldern nach § 19 Abs. 1 EEG“ verantworten.