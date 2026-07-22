Brände häufen sich Einsatzrekord für die Feuerwehren der VG Rüdesheim 22.07.2026, 12:00 Uhr

i Bei Oberstreit standen erneut Strohballen und diesmal auch noch ein Stoppelfeld in Flammen. Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Es reißt nicht ab: Auch in der vierten Juliwoche sind die Feuerwehren der VG Rüdesheim unermüdlich im Einsatz.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rüdesheim kommen nicht zur Ruhe: Die vierte Juliwoche bescherte den Floriansjüngern weitere Einsätze, wie ihrem Bericht zu entnehmen ist. Am Montagmorgen rückte die Feuerwehr Wallhausen gegen 7.30 Uhr zu einem Gewerbebetrieb im Wallhäuser Gewerbegebiet aus, weil Mitarbeiter qualmende Staplerbatterien gemeldet hatten.







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