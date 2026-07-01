Waldbrand bei Traisen
Einsatzkräfte dringen weiter in ehemalige Sperrzone vor
Die Einsatzzentrale während des Waldbrands bei Traisen wurde in das Gebäude der Rüdesheimer VG-Verwaltung verlegt.
Die Einsatzzentrale während des Waldbrands bei Traisen wurde in das Gebäude der Rüdesheimer VG-Verwaltung verlegt.
Markus Kilian

Nach tagelangen Löscharbeiten kämpfen 200 Einsatzkräfte weiter gegen die Flammen. Zunächst abgesperrte Bereiche sind inzwischen wieder zugänglich. Die Lage entspannt sich weiter, aber einzelne Glutnester flammen wieder auf.

Lesezeit 2 Minuten
Nach tagelangen Löscharbeiten entspannt sich die Lage im Waldbrandgebiet bei Traisen am Mittwochnachmittag, 1. Juli, weiter. Der Einsatz dauert weiter an, derzeit sind etwa 200 Kräfte an Ort und Stelle, um weiterhin Glutnester im Gelände unter Kontrolle zu bringen.

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