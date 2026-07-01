Nach tagelangen Löscharbeiten kämpfen 200 Einsatzkräfte weiter gegen die Flammen. Zunächst abgesperrte Bereiche sind inzwischen wieder zugänglich. Die Lage entspannt sich weiter, aber einzelne Glutnester flammen wieder auf.
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Nach tagelangen Löscharbeiten entspannt sich die Lage im Waldbrandgebiet bei Traisen am Mittwochnachmittag, 1. Juli, weiter. Der Einsatz dauert weiter an, derzeit sind etwa 200 Kräfte an Ort und Stelle, um weiterhin Glutnester im Gelände unter Kontrolle zu bringen.