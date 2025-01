Einsatz in Ebernburg Einsatz im Schneeregen: Hausrat im Keller brannte 09.01.2025, 00:00 Uhr

i Drei Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr am Mittwochabend in der Schloßgartenstraße in Bad Münster am Stein-Ebernburg. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Rasch im Griff hatten die Kameraden des Löschbezirks West der Bad Kreuznacher Feuerwehr einen Kellerbrand am Mittwochabend. Die Bewohner des Hauses im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg retteten sich auf die Straße.

Einsatz für die Feuerwehr am Mittwochabend mitten im Schneeregen: In Brand geratener Hausrat, der in einem Kellerverschlag in einem Haus in der Schloßgartenstraße im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg qualmte, löschten die Kameraden der Feuerwehr rasch ab.

