Eine Schreinerwerkstatt steht in Flammen, die Feuerwehren kämpfen in der Nacht gegen das Dachfeuer. Bewohner konnten sich retten, die Ursache ist noch unklar.

Am späten Mittwochabend kam es in Braunweiler zu einem Brand in der Werkstatt einer Schreinerei. Dank des raschen und koordinierten Eingreifens verhinderten rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren einen größeren Brand in der Ortslage von Braunweiler. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Um 22.40 Uhr ging die Alarmierung bei der Ausrückegemeinschaft Braunweiler-St. Katharinen-Sommerloch, der Feuerwehr Mandel sowie den Stützpunktfeuerwehren Rüdesheim, Spabrücken und Wallhausen ein. Mitalarmiert waren auch die Drehleiter der Feuerwehr Bad Kreuznach, Löschbezirk Nord, sowie die Wehrleitung mit Führungsunterstützung der VG Rüdesheim. Zur besseren Lageerkundung aus der Luft forderte Einsatzleiter Christian Vollmer noch auf der Anfahrt die Drohneneinheit aus Waldböckelheim an.

i Feuerwehreinsatz in Braunweiler: Hier wurde Ausrüstung vorbereitet, um das Feuer in der Schreinerei zu bekämpfen. Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Bereits in der Notrufmeldung wurde mitgeteilt, dass Flammen aus dem Dach schlagen würden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage teilweise: Im Werkstattbereich der Schreinerei war ein offenes Feuer ausgebrochen, im Spabrücker Weg und in der Heegwaldstraße war der Brandrauch deutlich wahrnehmbar. Die Bewohner des direkt an die Schreinerei angrenzenden Wohnhauses konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren selbstständig und unverletzt in Sicherheit bringen.

Einsatzleiter Christian Vollmer bildete zwei Einsatzabschnitte, die von Jörn Trautmann und Thomas Thilmann geleitet wurden. Mehrere Trupps unter Atemschutz aus Mandel, Rüdesheim und Spabrücken übernahmen die Brandbekämpfung im Innenbereich der Schreinerwerkstatt. Gleichzeitig wurde die Drehleiter des Löschbezirks Nord der Feuerwehr Bad Kreuznach in Stellung gebracht, um den Dachbereich gezielt von oben zu kontrollieren und das Dach zu öffnen. Um die Wasserversorgung kümmerten sich die Aktiven aus Braunweiler-St. Katharinen-Sommerloch. Die Feuerwehren konnten den Brand auf den Werkstattbereich begrenzen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus und benachbarte Gebäude verhindern.

i Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Besonders kräftezehrend gestalteten sich die Nachlöscharbeiten am Werkstattdach. Die Dämmung musste von den Einsatzkräften aufwendig entfernt und Stück für Stück abgelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude umfassend belüftet. Um die kontaminierten und verschmutzten Atemschutzgeräte der Einsatzkräfte kümmerte sich noch vor Ort die spezialisierte Hygienekomponente der Feuerwehr Norheim mit Unterstützung der Rüdesheimer Kräfte. Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises, Alexander Roßkopf, sowie sein Stellvertreter Holger Schmidt waren ebenfalls vor Ort, um die Einsatzleitung beratend zu unterstützen. Der Rettungsdienst sicherte den Einsatz mit einem Rettungswagen ab. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor.

Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Gegen 2.30 Uhr konnte der Einsatz der 80 Einsatzkräfte schließlich beendet werden.