Wingertshäuschen der Nahe
Einsam gammelt es im Heiligenberg über Weiler 
Wer im Heiligenberg aus dem Fenster schaut, der blickt nach Süden Richtung Nahe.
Wer im Heiligenberg aus dem Fenster schaut, der blickt nach Süden Richtung Nahe.
Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Im Heiligenberg über Weiler bei Monzingen steht unser heutiges Exemplar mit wunderbarem Blick über den Ort. 

Lesezeit 1 Minute
Wer vom Weinbau in Weiler bei Monzingen spricht, der redet meist über das Herrenzehntel. Das ist die große Lage direkt über der B41 und der Nahe. Doch es gibt einen kleinen Wingert, der sich hinter Weiler versteckt, nämlich den Heiligenberg, im lokalen Platt der „Heilichebäärch“.
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Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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