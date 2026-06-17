Nach den Sommerferien wird es ernst für die Stadt und die Verbandsgemeinden: Dann besteht für die Eltern der Erstklässler ein einklagbares Recht auf einen Ganztagsplatz. Die anderen Jahrgänge folgen schrittweise. Noch ist das handelbar.
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Nach den Sommerferien haben die Erstklässler in Stadt und Kreis Bad Kreuznach einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Danach wird der Anspruch schrittweise jährlich ausgebaut, sodass bis zum Schuljahr 2029/2030 allen Grundschülern ein Ganztagsplatz zusteht.