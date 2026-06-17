Kreis Kreuznach ist gewappnet Einklagbare Betreuung: Die Mammutaufgabe kommt später Cordula Kabasch 17.06.2026, 09:00 Uhr

i Die Hofgartenschule ist Ganztagsschule. Noch ist offen, welche Angebote die Erstklässler freitags in Anspruch nehmen können, wenn der Bedarf da ist. Dann ist der Ganztag geschlossen. Josef Nürnberg

Nach den Sommerferien wird es ernst für die Stadt und die Verbandsgemeinden: Dann besteht für die Eltern der Erstklässler ein einklagbares Recht auf einen Ganztagsplatz. Die anderen Jahrgänge folgen schrittweise. Noch ist das handelbar.

Nach den Sommerferien haben die Erstklässler in Stadt und Kreis Bad Kreuznach einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Danach wird der Anspruch schrittweise jährlich ausgebaut, sodass bis zum Schuljahr 2029/2030 allen Grundschülern ein Ganztagsplatz zusteht.







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