Ein nächtlicher Streich am Kirner Lidl lässt alle Einkaufswagen auf den Parkplätzen landen. Was als Spaß begann, sorgt für Diskussionen und bleibt im Gespräch.

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich am Dienstagmorgen den Mitarbeitenden und ersten Kundinnen und Kunden des Lidl-Marktes in der Kallenfelser Straße: In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten Unbekannte sämtliche Einkaufswagen des Marktes vom Stellplatz geholt und auf jedem einzelnen Parkplatz des Geländes abgestellt. Anders als bei manchen Supermärkten wie Globus lassen sich die Wagen hier nur mit Chip oder Euromünze lösen – offenbar kein Hindernis für die unbekannten Spaßvögel.

i Kunst oder Schabernack? Was es mit den ausgeparkten Einkaufswägen auf sicht hat, gibt Rätsel auf. Sebastian Schmitt

Als die Frühschicht um Kristina Fuchs gegen 5.50 Uhr eintraf, war zunächst an Arbeit kaum zu denken. „Ich habe selbst keinen Parkplatz gefunden“, schilderte sie schmunzelnd. Statt Brötchen für die Kunden aufzubacken, mussten die fünf jungen Mitarbeiterinnen erst einmal „Frühsport“ absolvieren und die Wagen wieder einsammeln. Rund 30 Minuten dauerte die Aktion, ehe das Gelände wieder frei befahrbar war.

i Kristina Fuchs (links).staunte mit ihren Kolleginnen am Dienstagmorgen gegen 5.45 uhr nicht schlecht. Sebastian Schmitt

Ob es sich um dieselben Täter handelt, die am Wochenende in Idar-Oberstein-Weierbach am Globus-Markt mehr als 200 Wagen auf die Parkflächen verteilt hatten, ist bislang unklar. Auch in Kirn verbreiteten sich jedoch schnell Videos und Fotos des Streichs über soziale Netzwerke und sorgten für rege Diskussionen. Während manche sich fragten, wie viel Zeit man für solch eine Aktion wohl benötige, äußerten sich andere eher gelassen. „Es ist doch mal schön, dass die Jugend auch Streiche macht, ohne etwas kaputtzumachen“, meinte ein älterer Passant augenzwinkernd. Ein anderer kommentierte: „Oder ist schon Hexennacht?“

Im Unterschied zum Globus-Vorfall, bei dem die ungewöhnliche Wagenparade zahlreiche Schaulustige anlockte, war in Kirn die Lage schnell wieder unter Kontrolle. Pünktlich um 7 Uhr hieß es: „The show must go on“ – Markt und Parkplatz waren bereit für die Kundschaft.

Ob Spaß oder gezielte Nachahmung – der Einkaufswagen-Streich dürfte noch länger für Gesprächsstoff sorgen.