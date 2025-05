Wenn die Meisenheimer Einkaufsmeile zur Open-Air-Bühne mit viel Musik und bestens aufgelegten Gästen avanciert, dann wird kräftig gefeiert in der Altstadt. So soll es am kommenden Samstag, 31. Mai, ab 18 Uhr sein. Für gute Musik sorgen DJ Steffen am Rapportierplatz mit einer 80er-Jahre-Party, die Band Road to Amsterdam mit jungen Leuten aus Meisenheim und Umgebung sowie die bekannte Liveband Impact, die mit Party-Rock aus den 80er- und 90er-Jahren sowie mit Fetenhits bis zu den aktuellen Charts das Publikum am Marktplatz in ihren Bann ziehen möchte.

Wer feiern will, braucht eine gute „Unterlage“ – sprich: Man sollte gut gegessen haben. Doch auch dafür hat die Werbegemeinschaft Blickpunkt gesorgt, die das erste Altstadtfest nach 16 Jahren mit Unterstützung der Stadt und Vereinen wie dem Schulsportverein (SSV) und dem FC Meisenheim sowie dem Förderverein Pumptrack ausrichtet. Auch die einheimische Gastronomie hält einige Schmankerl bereit. Denn es ist nicht nur „Futtern wie bei Muttern“ angesagt. Die Besucher dürfen sich auf eine beachtliche Vielfalt an auserwählten Speisen laben, die von der obligatorischen Grillbratwurst und Fischbrötchen über türkische Spezialitäten, ungarisches Langos und schwäbische Käsespätzle bis zu Wildschweinbratwurst und afrikanischen Speisen beim Trommelwirbel am Modehaus Weber reichen. Auch an süße Gelüste ist mit Schokofrüchten und weiteren Köstlichkeiten gedacht.

Appell an Verkehrsteilnehmer: Halteverbot beachten

Christina Reich, die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Blickpunkt, und ihre Vorstandskollegen, die gestern Abend die Standplätze einteilten, hoffen nun auf gutes Wetter und viele gut gelaunte Gäste. Was auch wichtig ist: Die Verkehrsteilnehmer sollten sich unbedingt an die Halteverbote in der Stadt halten, damit den Essens- und Getränkeständen, die bereits am frühen Nachmittag aufgebaut werden sollen, keine Fahrzeuge im Weg stehen und notfalls abgeschleppt werden müssen.

Bis 2009 gab es jedes Jahr ein Meisenheimer Altstadtfest, das einst vom Verkehrsverein unter dem Vorsitz von Pfarrer Walter Posth ins Leben gerufen wurde, mit Musik, Seifenkistenrennen und weiteren Unterhaltungspunkten. 2010 fiel das Altstadtfest aus. 2011 veranstaltete die Werbegemeinschaft Blickpunkt die erste Kulinarisch-Musikalische Sommernacht. Dieses Event lief von 2011 bis 2024 – mit Unterbrechung während der Corona-Pandemie – recht gut. 2025 sollte die Ku-Mu-Nacht ausfallen, nachdem es im Blickpunkt-Vorstand einen vorzeitigen Wechsel gab. Jedoch wurde in einer Mitgliederversammlung auf Intervention der Blickpunkt-Mitglieder Torsten Wenzel und Harald Kunth beschlossen, dennoch ein Fest zu feiern. Auf Vorschlag des früheren Vorsitzenden Helge Stolz soll dieses Fest wieder als Meisenheimer Altstadtfest laufen – zurück zu den Wurzeln oder wie es auf neudeutsch heißt: Back to the Roots. Allerdings war es in der Kürze der Zeit nicht möglich, ein Familienprogramm wie in früheren Jahren mit Seifenkisten-Rennen und Spielen zu organisieren. Aber es gibt viel Musik – gute Musik