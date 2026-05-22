Bad Kreuznach atmet auf
Einigung vor dem Kurhaus: So wird nun geparkt
Bürgermeister Thomas Blechschmidt (von links), Stephan Butzbach, Helmut Anzer, der General-Manager des Kurhauses, BGK-Geschäftsf
Bürgermeister Thomas Blechschmidt (von links), Stephan Butzbach, Helmut Anzer, der General-Manager des Kurhauses, BGK-Geschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach und Kurhaus-Finanzchef Reinhard Picher beenden gemeinsam die Parkplatztrennung.
Vanessa Schmidt

Nach langem Streit um die Parkplätze am Kurhaus Bad Kreuznach ist eine Einigung erzielt. Bauzäune und Absperrungen sollen wieder weichen. Was das Übereinkommen für die Autofahrer in Zukunft bedeutet.

Lesezeit 2 Minuten
Nach Pfingsten wird auf dem Rolf-Ebbeke-Platz im Bad Kreuznacher Kurgebiet nicht mehr getrennt geparkt. Wie die BGK (Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH) in einer Pressemeldung verkündet, ist der Konflikt zwischen städtischer Holding und dem Parkhotel Kurhaus beigelegt worden.

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