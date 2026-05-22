Nach langem Streit um die Parkplätze am Kurhaus Bad Kreuznach ist eine Einigung erzielt. Bauzäune und Absperrungen sollen wieder weichen. Was das Übereinkommen für die Autofahrer in Zukunft bedeutet.
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Nach Pfingsten wird auf dem Rolf-Ebbeke-Platz im Bad Kreuznacher Kurgebiet nicht mehr getrennt geparkt. Wie die BGK (Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH) in einer Pressemeldung verkündet, ist der Konflikt zwischen städtischer Holding und dem Parkhotel Kurhaus beigelegt worden.