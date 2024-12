Das war 2024: An Nahe und Glan Einige Überraschungen und ein bemerkenswerter Wahlkampf 31.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Wähler hatten im Juni viel abzustimmen: Neben dem Verbandsgemeinderat, den Stadträten und den Ortsgemeinderäten wurden auch alle ehrenamtlichen Bürgermeister neu gewählt - in den 32 Ortsgemeinden und auch in den beiden Städten Bad Sobernheim und Meisenheim. Silke Jungbluth-Sepp

Bei den Kommunalwahlen im Juni machen die Wähler an Nahe und Glan viele, viele Kreuzchen. In Bad Sobernheim wählen sie einen Newcomer ins Amt des Stadtchefs, in vielen anderen Orten und in Meisenheim bleiben die Bürgermeisterstühle vorerst leer.

Viele, viele Kreuzchen haben die Wähler an Nahe und Glan am 9. Juni zu machen: für Verbandsgemeinderat, Stadträte und Ortsgemeinderäte, für die ehrenamtlichen Ortschefs und schließlich auch noch für die Europawahl. Am Ende des Wahltags stehen einige Überraschungen, viele bekannte Gesichter und allzu viele Bürgermeistersitze bleiben vorerst leer.

