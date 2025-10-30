Personalpolitik Bad Kreuznach Einige Stellen gestrichen – einige Beförderungen auch 30.10.2025, 15:00 Uhr

Die Verwaltung der Stadt Bad Kreuznach wächst um 26 Stellen, aktuell liegen die Personalkosten bei knapp über 60 Millionen Euro – vor zehn Jahren war es halb so viel. Einige Stellenanhebungen wurden im Hauptausschuss abgelehnt.

Im Hauptausschuss sind nun 26 zusätzliche Stellen für die Stadtverwaltung bewilligt worden. Damit wächst und gedeiht der behördliche Apparat, und das wird den Steuerzahler die nächsten Jahre belasten. Der Personalkostenansatz lag für 2025 bei 61,2 Millionen Euro, was schon drei Millionen mehr waren als das vorläufige Ergebnis von 2024 (58,3 Mio.







