Bilanz Feuerwehr Sprendlingen
Einheit in 50 Jahren bei fast 1000 Autobahnunfällen
Wehrführer Stefan Schramm zeigt schweres Rettungsgerät, hier einen Hydraulikspreizer. Die Einheit ist speziell für Autobahneinsä
Wehrführer Stefan Schramm zeigt schweres Rettungsgerät, hier einen Hydraulikspreizer. Die Einheit ist speziell für Autobahneinsätze ausgerüstet.
Rainer Gräff

Die Freiwillige Feuerwehr Sprendlingen ist als Stützpunktwehr auch die Autobahn 60 zwischen Gau-Bickelheim bis zur Abfahrt Bad Kreuznach zuständig. In den vergangenen 50 Jahren musste die Einheit tatsächlich fast 1000 Mal zur Autobahn ausrücken.

Lesezeit 2 Minuten
Fast 1000 Einsätze auf der Autobahn A 60 in den vergangenen 50 Jahren – eine bemerkenswerte und eigentlich „stolze“ Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Sprendlingen, wenn dahinter nicht in vielen Fällen Schrecken, Leid, Tod und hoher Schaden stünden.
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