Die Freiwillige Feuerwehr Sprendlingen ist als Stützpunktwehr auch die Autobahn 60 zwischen Gau-Bickelheim bis zur Abfahrt Bad Kreuznach zuständig. In den vergangenen 50 Jahren musste die Einheit tatsächlich fast 1000 Mal zur Autobahn ausrücken.
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Fast 1000 Einsätze auf der Autobahn A 60 in den vergangenen 50 Jahren – eine bemerkenswerte und eigentlich „stolze“ Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Sprendlingen, wenn dahinter nicht in vielen Fällen Schrecken, Leid, Tod und hoher Schaden stünden.