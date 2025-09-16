Das Mittelalterspektakel in Ebernburg lockt immer viele Besucher an. Da die normale Zufahrt zum Parkplatz an der Nahe von der Naheweinstraße aus aktuell gesperrt ist, könnte es Probleme geben, falls sie bis Freitag nicht wieder offen ist.

Von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. September, steigt an diesem Wochenende wieder der mittelalterliche Markt mit Ritterturnier – ein Spektakel für die ganze Familie: Der Handwerkermarkt findet im alten Ortskern von Ebernburg unterhalb der Burg statt, die Ritterkämpfe auf den Nahewiesen. Parkplätze für das Fest sind ausgewiesen. Allerdings ist die normale Zufahrt zum Parkplatz an der Nahe von der Naheweinstraße (L235) aus aktuell nicht möglich. Sie ist seit Montag gesperrt, weil die Oberfläche dringend erneuert werden muss. Bis Freitag sollen die Arbeiten aber beendet, die Zufahrt wieder frei sein. Von dem dortigen Parkplatz aus können Besucher während des Mittelaltermarktes übrigens auch mit einer Fähre auf die andere Naheseite nach Ebernburg übersetzen.

i Für den Notfall? Das ist die Behelfszufahrt zum Parkplatz an der Nahe von der Friedensbrücke aus. Harald Gebhardt

Bei der Kultur und Tourismus Rheingrafenstein gGmbH (KulT), einer Tochter des Verkehrsvereins Rheingrafenstein, wurde man, als man Montag von der Baustelle an der Einfahrt zum Parkplatz Naheweinstraße erfuhr, gleich aktiv und nahm Kontakt mit der Stadt auf. Stefan Köhl, Vorsitzender des Verkehrsvereins, teilte auf Anfrage mit, dass der Verkehrsverein die Info erhalten hat, dass die Baumaßnahme keinen Aufschub dulde, man aber bemüht sei, bis zum Beginn des Mittelaltermarktes die Arbeiten zu beenden. „Wir hätten zwar notfalls noch die Möglichkeit, den Parkplatz von der Friedensbrücke aus anzufahren“, erklärte Köhl. „Aber wer kennt schon diese Zuwegung?“

Sie wurde angelegt, als die Naheweinstraße wegen Kanalarbeiten in diesem Bereich voll gesperrt war. Die Friedensbrücke selbst ist seit Kurzem wieder für den Verkehr freigegeben, die Behelfszufahrt zum Parkplatz hinunter ist noch vorhanden. Sie soll aber von Festbesuchern als Zufahrt zu dem Parkplatz nicht genutzt werden. Ob sie dafür freigegeben wird, ist noch offen.