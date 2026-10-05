Technische Errungenschaft
Eines der ersten benzinbetriebenen Fahrzeuge
Dr. Andreas Klug, Thorsten Lahm und Norbert Theis stellten das Schmuckstück des in Odernheim gebürtigen amerikanischeen Autopion
Dr. Andreas Klug, Thorsten Lahm und Norbert Theis stellten das Schmuckstück des in Odernheim gebürtigen amerikanischeen Autopioniers im Weingut Disibodenberg vor
Wilhelm Meyer

Der originalgetreue Nachbau des historischen Nadig Automobils wurde kürzlich am Odernheimer Klosterberg präsentiert. Dabei handelt es sich um eines der ersten benzinbetriebenen Fahrzeuge.

Lesezeit 2 Minuten
„Die Enthüllung“ hieß es auf der Einladung des „Nadig Automobil e.V.“ und dazu: „Henry Nadig, der Autobauer aus Odernheim am Glan“. „Der originalgetreue Nachbau des historischen Nadig Automobils – der Nachbau eines der ersten benzinbetriebenen Fahrzeuge – wird erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.
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