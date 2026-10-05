Der originalgetreue Nachbau des historischen Nadig Automobils wurde kürzlich am Odernheimer Klosterberg präsentiert. Dabei handelt es sich um eines der ersten benzinbetriebenen Fahrzeuge.
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„Die Enthüllung“ hieß es auf der Einladung des „Nadig Automobil e.V.“ und dazu: „Henry Nadig, der Autobauer aus Odernheim am Glan“. „Der originalgetreue Nachbau des historischen Nadig Automobils – der Nachbau eines der ersten benzinbetriebenen Fahrzeuge – wird erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.