Technische Errungenschaft Eines der ersten benzinbetriebenen Fahrzeuge Wilhelm Meyer 05.10.2026, 15:00 Uhr

i Dr. Andreas Klug, Thorsten Lahm und Norbert Theis stellten das Schmuckstück des in Odernheim gebürtigen amerikanischeen Autopioniers im Weingut Disibodenberg vor Wilhelm Meyer

Der originalgetreue Nachbau des historischen Nadig Automobils wurde kürzlich am Odernheimer Klosterberg präsentiert. Dabei handelt es sich um eines der ersten benzinbetriebenen Fahrzeuge.

„Die Enthüllung“ hieß es auf der Einladung des „Nadig Automobil e.V.“ und dazu: „Henry Nadig, der Autobauer aus Odernheim am Glan“. „Der originalgetreue Nachbau des historischen Nadig Automobils – der Nachbau eines der ersten benzinbetriebenen Fahrzeuge – wird erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.







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