In Bad Münster am Stein ist Kurt Theurich einer der eifrigen Rentner, die sich um die Instandhaltung und Verschönerung des öffentlichen Raums kümmern. Ohne dafür die Hand aufzuhalten. Porträt eines Mannes, den das Leben aus Schlesien an die Nahe verschlug. Und der sich in seiner Heimat voll einbringt.