Tausende von erfreuten und gut gelaunten Besuchern tauchten anlässlich des 900. Dorfjubiläums zwei Tage lang ganz tief in die bewegte, vielfältige Geschichte der Gemeinde im Trollbachtal ein. Unter dem Motto „Historische Zeitreise zu Rümmelsheim“ ließen die Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt mittelalterliches Markttreiben, alte Handwerkskunst, tolle Livemusik und Künstler, Gaukler und Theateraufführungen auf sich wirken. Im ganzen Ort verteilt, gab es 51 Marktstände und neun Künstler, die beklatscht wurden.

i Gaukler Hubert von Putlitz ließ die Keulen nur so fliegen, dass es eine Freude war. Dieter Ackermann

Dabei erstreckte sich die Angebotsvielfalt von historischen Rundgängen, Erzählungen im Abendlicht und magischen Geschichten mit Chnutz vom Hopfen über gemeinsames, fröhliches Singen mit der Gruppe Si Vinum, Märchenstunden mit Steffi Corneli, Livemusik mit Tamburo Bant Skaldar, einer imposanten Feuershow und Reiterspielen bis zu einer Kirchenführung mit Gerhard Stumm. Zudem konnte man die Arbeiten an der historischen Dreschmaschine erleben, Oldtimer-Traktoren bestaunen, die Kartenlegerin besuchen, beim Hufeisenwerfen teilnehmen oder bei der historischen Holzbearbeitung zuschauen, Steinzeit-Blumen basteln und vieles, vieles mehr.

i Eine alte Schmiede live erleben, das war einmal mehr für die beiden Jungs etwas ganz Besonderes. Dieter Ackermann

Gegenüber dem Oeffentlichen Anzeiger sprach Ortsbürgermeister Manfred Wein von einem ganz besonderen Fest in Rümmelsheim/Burg Layen und „einem einzigartigen Ereignis in der Geschichte unseres Ortes“. Dank des großen ehrenamtlichen Engagements vieler Helferinnen und Helfer sei es gelungen, dieses vielfältige Programm auf die Beine zu stellen.

i Ihrer Kreativität ließen diese beiden ihren Lauf. Dieter Ackermann

„Ich bin sehr stolz auf die Rümmelsheimer, die sich mit ganz viel Herzblut hier einbringen“, betonte Wein in seiner Begrüßungsansprache unter Beifall und Trommelwirbel der Gruppe Tympanista aus Oberwesel. Die Erste Beigeordnete der Gemeinde, Kerstin Baaser, bekräftigte: „Dieses Fest mit allem, was dazu gehört, ist nicht nur einmalig in Rümmelsheim/Burg Layen. All das zu stemmen, war und ist ein großer Kraftakt“. Weitergefeiert wird übrigens am 26. Oktober.