„Wo sind wir hier überhaupt?“ Auch dafür, dass die Frage, die so manche Mattheiser-Besucher von auswärts beschäftigen mag, nicht ganz unbeantwortet bleibt, gibt es das MSA-Wandelkonzert. Schon seit einigen Malen, so Anke Wiechert, Organisationsleiterin der diesjährigen Mattheiser Sommer-Akademie (MSA), in ihrer Begrüßung, ist das Wandelkonzert fester Bestandteil des Programms der MSA– ein beliebter, gut besuchter zudem. So weiß man, dass es sinnvoll ist, die Besucher in Gruppen aufzuteilen. Man hört und sieht mehr.

i Auszüge aus Bachs Suite Nr. 5 c-Moll brachte der Petersburger Vladimir Afinogenov aus Konstantin Heidrichs Meisterklasse zu Gehör. Wilhelm Meyer

Mit vier erfahrenen Stadtführern, Kai Wiechert, Gernot Schauß, Hermann Zauner und Wolfhart Dhonau, ging es so zu einigen, besonders auch mit der Akademie verbundenen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Da sind die beiden Kirchen, vor allem die namensgebende Matthiaskirche (Mattheiser), die auch weiterhin eine zentrale Rolle für die Akademie spielt. Da ist der Markt mit seinem beliebten von der MSA nicht wegzudenkenden Open-Air und schließlich der Priorhof als zentraler Treffpunkt der Studenten.

i Eine der wenigen Überlappungen, bei denen eine Gruppe auf den Abzug einer anderen wartete. Wilhelm Meyer

Den Start der Reise bildete der Marumpark. Er allein steht schon für eine Reihe an Geschichten und nicht immer guter Geschichte der Stadt. Der Park ist ein Geschenk der jüdischen Familie Marum an die Stadt. Bis zur zwangsweisen „Arisierung“ in der Zeit des Nationalsozialismus waren die Marums anerkannte Bürger und mit ihrer Strumpffabrik größter Arbeitgeber Sobernheims. Mit Bernhard Crusells „Duo in D-Moll für zwei Klarinetten“ betonten Zhuyulin Yan und Zenxiyu an diesem besonnten Nachmittag die heiteren Seiten des Parks. Von dort galt es, die Gruppen passgerecht ohne größere Staus durch die Stadt zu führen.

i Simon Haje präsentierte die gesamte Wanderer-Fantasie C-Dur von Franz Schubert. Wilhelm Meyer

Beschweren musste sich niemand. Alle vier Gruppen besuchten, selbstverständlich in unterschiedlicher Reihenfolge, alle Stationen. Auf dem Markt erwarteten Nanna Johansen, Elias Neuwirth und HeeYoon Kim die Wanderer mit aufmunternder Polka. „Sechs Stücke für 3 Fagott op. 4“ von Julius Weissenborn aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts passte hervorragend. Gut, dass immer auch irgendwo Schatten zu finden war. So zogen die Musiker schließlich noch einmal um, um im Schatten des Rathauses der vierten Gruppe nicht minder frisch aufspielen zu können.

i Auch Wolfhart Dhonau genießt die musikalische Unterbrechung seiner kleinen Stadtführung durch das Geigenspiel von Olivia Roma und Viktoria Stolte aus der Meisterklasse von William Coleman. Wilhelm Meyer

Welche kaum noch zu erkennende Geschichte so ein Rathaus haben kann, dafür musste, wie bei allen Haltepunkten, ein Schnelldurchgang dienen. Dass es zugleich Rathaus, Gericht, Gefängnis, Schule und gar auch die Halle für die Feuerwehr bot, konnte Wolfhart Dhonau zum Teil noch aus eigener Erfahrung berichten. Die zum Trocknen auf dem Markt ausgebrachten Schläuche der Feuerwehr sind nachhaltig in seinem Gedächtnis geblieben. Nebenan in der Matthiaskirche bildete der Klaviervortrag von Simon Haje eine Besonderheit. Er präsentierte nicht das gleiche Stück viermal, sondern die gesamte Wanderer-Fantasie C-Dur von Franz Schubert, sodass jede Gruppe einen Teil genießen konnte.

i Finales Entspannen im Hof des Priorhofs. Wilhelm Meyer

Durch Fröschengasse, Saarplatz, Herrenstraße mit manch Erzählenswertem ging es zu St. Matthäus. Auszüge aus Bachs „Suite Nr. 5 c-Moll“ brachte der Petersburger Vladimir Afinogenov aus Konstantin Heidrichs Meisterklasse dort zu Gehör. Die Akustik dieser neugotischen Kirche, über die es ebenfalls so einiges zu erzählen gab, gefiel dem Cellisten offenbar so gut, dass er sich den Klanggenuss auch erspielte, wenn die Gruppen durch waren.

Durch einige eingebaute Steine des Wilhelmitenklosters St. Marienpforte ist die Matthäuskirche auch gleich mit der für die meisten letzten Station, dem Priorhof verbunden. Der, nach einem Stadtbrand 1567 auf alten Fundamenten 1574 neu errichtet, nämlich war klösterlicher Wirtschaftshof von St. Marienpforte. Von schwerer Geschichte unbelastet boten Olivia Roma und Viktoria Stolte aus der Meisterklasse von William Coleman vor der so heiter aussehenden Kurbadehütte des Pastors Felke, die zum Heimatmuseum Priorhof gehört, das Allegro aus den sechs kanonischen Sonaten von Georg Philipp Telemann. Ein schöner Einstieg ins finale Entspannen im Hof des Priorhofs.