Obstmarkt in Bad Sobernheim Eine tolle Atmosphäre und viele fröhliche Gesichter Wilhelm Meyer 06.10.2026, 10:26 Uhr

i Dafür steht der Markt: Für Obst und Trauben sorgte der Fruchthof Frorath. Wilhelm Meyer. Fruchthof Frorath

Der Obst- und Traubenmarkt lockte wieder viele Besucher in die Bad Sobernheimer Innenstadt und lud zum Bummeln ein. Es herrschte eine tolle Atmosphäre, und es gab viele Angebote zu entdecken.

Was Ully Mathias über den Frühlingsmarkt schrieb, könnte sie über sein Gegenstück im beginnenden Herbst, den Obst- und Traubenmarkt, mit genau den gleichen Worten beschreiben: „Was für ein wunderschöner Markt! Die Innenstadt um Marktplatz, Großstraße, Saarstraße, Neugasse und Felkecenter war den ganzen Tag über voller Leben – gut gelaunte Besucherinnen und Besucher, fröhliche Gesichter und eine tolle Atmosphäre überall auf dem Markt.







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