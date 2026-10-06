Obstmarkt in Bad Sobernheim 
Eine tolle Atmosphäre und viele fröhliche Gesichter
Dafür steht der Markt: Für Obst und Trauben sorgte der Fruchthof Frorath.
Dafür steht der Markt: Für Obst und Trauben sorgte der Fruchthof Frorath.
Wilhelm Meyer. Fruchthof Frorath

Der Obst- und Traubenmarkt lockte wieder viele Besucher in die Bad Sobernheimer Innenstadt und lud zum Bummeln ein. Es herrschte eine tolle Atmosphäre, und es gab viele Angebote zu entdecken.

Lesezeit 2 Minuten
Was Ully Mathias über den Frühlingsmarkt schrieb, könnte sie über sein Gegenstück im beginnenden Herbst, den Obst- und Traubenmarkt, mit genau den gleichen Worten beschreiben: „Was für ein wunderschöner Markt! Die Innenstadt um Marktplatz, Großstraße, Saarstraße, Neugasse und Felkecenter war den ganzen Tag über voller Leben – gut gelaunte Besucherinnen und Besucher, fröhliche Gesichter und eine tolle Atmosphäre überall auf dem Markt.
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