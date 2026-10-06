Der Obst- und Traubenmarkt lockte wieder viele Besucher in die Bad Sobernheimer Innenstadt und lud zum Bummeln ein. Es herrschte eine tolle Atmosphäre, und es gab viele Angebote zu entdecken.
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Was Ully Mathias über den Frühlingsmarkt schrieb, könnte sie über sein Gegenstück im beginnenden Herbst, den Obst- und Traubenmarkt, mit genau den gleichen Worten beschreiben: „Was für ein wunderschöner Markt! Die Innenstadt um Marktplatz, Großstraße, Saarstraße, Neugasse und Felkecenter war den ganzen Tag über voller Leben – gut gelaunte Besucherinnen und Besucher, fröhliche Gesichter und eine tolle Atmosphäre überall auf dem Markt.