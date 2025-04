Bei der Kunstmeile am 4. Mai lockt die Straße „Auf dem Stiel“ in Oberhausen/Nahe zahlreiche Kunstinteressierte. Rund 20 Stände erwarten die Organisatoren.

Die Stiellebengruppe lädt für kommenden Sonntag, 4. Mai, von 11 bis 17 Uhr zur alljährlichen Kunstmeile ein. Dann verwandelt sich die Straße „Auf dem Stiel“ zum Mekka der Kunst und lockt mit ihrem einmaligen Ambiente Kunstfreunde aus der gesamten Umgebung an diesen Ort voller Kreativität und Inspiration.

Manchmal sind es glückliche Umstände, die einen Ort nachhaltig prägen. Im Falle der Stiellebengruppe war es so. In der Straße „Auf dem Stiel“ wohnten gleich mehrere Künstler, die zunächst gar nicht wussten, dass der Nachbar auch als Künstler unterwegs ist. Erst im Rahmen einer Kunstausstellung im Gemeindehaus wurden die Künstler aufeinander aufmerksam. Hieraus entwickelte sich die Stiellebengruppe, die sich durch ihre große Vielfalt auszeichnet. Es dürfte gerade diese Vielfalt sein, die Besucher anzieht. Auch an Tagen, an denen keine Ausstellung läuft, spürt der Passant, der die Oberhäuser Kunstmeile besucht, das besondere Ambiente der Straße, die von Kunstwerken gesäumt ist.

Immer wieder neue Überraschungen

Da grüßen Frau und Herr Hase im Vorgarten von Gudrun Brieger, an einem anderen Gebäude schiebt ein hölzerner Anwohner die Hecke zurück und lugt neugierig auf die Straße oder ein zotteliger Löwe empfängt Besucher am Tor. Die Kunstmeile lohnt immer einen Besuch, zumal Kunst sich in der Straße stets organisch entwickelt. Denn hier werden Kunstwerke ausgetauscht, sodass die Straße immer wieder mit neuen Überraschungen aufwartet. „Die Straße ist ein tolles Zusammentreffen von kunstinteressierten Menschen“, schwärmen die Künstlerinnen Katrin Dewitz und Melanie Nessel.

Auch der künstlerische Nachwuchs scheint nicht auszugehen. Hat doch das Vorbild der Erwachsenen hier schon längst auf die Kinder abgefärbt. Sechs Kinder beteiligen sich darum auch am Sonntag an der Kunstmeile 2025. „Wir wollen, dass sich Menschen von der Vielfalt einfangen lassen“, hoffen die Organisatoren. Rund 20 Stände erwartet die Besucher zur diesjährigen Kunstmeile. Die Künstler öffnen ihre Häuser und Besucher können auch mal in Ecken schauen, die sonst nicht immer zugänglich sind. Ein Geheimtipp ist beispielsweise der Garten von Gudrun Brieger, die zu den Künstlern der ersten Stunde „Auf dem Stiel“ zählt.

Neue Künstler und Kunsthandwerker

Besonders stolz sind die Organisatoren darauf, in diesem Jahr neue regionale Künstler und Kunsthandwerker gewonnen zu haben, die ihre Werke präsentieren werden. Für die kleinen Besucher gibt es auch in diesem Jahr wieder spannende Aktionen. Mit am Start ist der Verein „Nahekind Onidu“, der ein kreatives Angebot im Gepäck hat. Eine besondere Herzensangelegenheit der Organisatoren ist der Stand X, dessen Erlöse an Maxim gehen, der seit seiner Geburt an einer infantilen Zerebralparese leidet. Dank großer medizinischer und therapeutischer Unterstützung macht er körperlich als auch geistig große Fortschritte. Geschätzt wird die Veranstaltung auch wegen ihrer kulinarischen Vielfalt, die von Kaffee und Kuchen, Wein, über Wildspezialitäten bis hin zu Crêpes und Waffeln reicht.