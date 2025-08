Mit einem bunten Fest feierte der Ebernburg-Verein am vergangenen Samstag sein 75. Jubiläum. Wie einst zu Zeiten Franz von Sickingens war zu diesem Anlass wieder hoher Besuch auf der Burg. So war unter anderem mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, eine Frau zur Feier erschienen, die das zweithöchste Staatsamt in Deutschland innehat. Zunächst stand jedoch eine höhere Macht, nämlich der dreieinige Gott im Rahmen einer Andacht im Burghof im Mittelpunkt. Schließlich unterstützen alle drei in Rheinland-Pfalz vertretenen Landeskirchen, die rheinische Landeskirche, die pfälzische Landeskirche und die Kirche von Hessen und Nassau, den Ebernburg-Verein als Hort der Reformation.

i Der Vorsitzende des Ebernburg-Vereins, Pfarrer Gerd Kiefer, feierte mit den Besuchern zu Beginn der Jubiläumsfeierlichkeiten im Burghof eine Andacht. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Für seine Predigt hatte der Vorsitzende des Vereins, Pfarrer Gerd Kiefer, die Geschichte der „wunderbaren Brotvermehrung" ausgewählt. Das Gleichnis zeige, welche Chancen und Möglichkeiten sich eröffnen, wenn man sich auf Gott einlässt, so der Seelsorger. Anders als die Jünger Jesu, die angesichts der fünf Brote und zwei Fische nicht wussten, wie man 5000 Menschen satt bekäme, hat der Ebernburg-Verein vor 75 Jahren einfach angefangen, die Burg aufzubauen. „Alle, die sich in 75 hier engagiert haben, haben die Burg mit aufgebaut", sagte Kiefer. Hier sprach der Seelsorger wohl Franz von Sickingen aus dem Herzen, der anlässlich des Jubiläums einen Brief an die Festgemeinde geschrieben hatte, und darin die Arbeit des Ebernburg-Vereins für die Burg als „lobenswertes Unterfangen" bezeichnete.

i "All that Jazz" waren bei der Feier zum 75-jährigen Jubiläum des Ebernburg-Vereins für den guten Ton zuständig. Josef Nürnberg

Für die Bundestagspräsidentin ist die Ebernburg nicht nur steinerne Geschichte, sondern wie zu Zeiten, als sich hier Reformatoren und Humanisten die Klinke in die Hand gaben, ein Ort der Begegnung. „Seit 75 Jahren machen sie diese Stätte zu einem Ort der Bildung und geben etwas weiter für kommende Generationen", sagte Klöckner. Der Verein habe wahrlich für die Zukunft Steine gelegt. Oberbürgermeister Emanuel Letz erinnerte daran, dass ohne ehrenamtliches Engagement im Verein vieles nicht möglich wäre. Er sei froh, dass die Burg sowohl Bildungsstätte als auch Beherbergungsbetrieb sei, der es ermöglicht, bezahlbaren Urlaub zu machen.

i Fiona (von links), Samira und Finja waren auf die Burg gekommen und nutzten die Spielmöglichkeiten im Burghof ausgiebig. Josef Nürnberg

Bad Münster am Stein-Ebernburgs Ortsvorsteherin Birgit Ensminger Busse ging zunächst auf die Burg als Wahrzeichen des Stadtteils ein, das von allen Seiten zu sehen ist. „Sie ist vor allem ein Ort, der für 500 Jahre reformatorische Entwicklung steht – eine Bastion der Reformation, den die drei Landeskirchen nicht aufgeben sollten", forderte sie. Heute ist die Ebernburg dank des Ebernburg-Vereins spätestens mit dem Wiederaufbau des Torturms frei nach Martin Luther wieder „eine feste Burg". Eigentümer der Burg ist allerdings die Ebernburg-Stiftung, für die heute Hans-Joachim Bechtoldt als Stiftungsvorsitzender und Wolfgang Breul als Stiftungsratsvorsitzender verantwortlich sind. Dem offiziellen Teil schloss sich ein abwechslungsreiches Programm mit Burgführung, einem Vortrag zum Bauernkrieg, Kinderspaß und kulinarischen Köstlichkeiten an.