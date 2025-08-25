Am vergangenen Wochenende war in Roth wieder Kerb. Oder wie man hier sagt: „Reerer Kerb“. Drei Tage lang wurde gefeiert. Den Auftakt machte DJ Flori und Fauna, der am Samstagabend den Platz in eine Sommernacht verwandelte.

Die Musik war super, die Stimmung locker und das Wetter spitzenmäßig. Sommerlich warm, aber nicht zu heiß – passend für ein Fest unter freiem Himmel. Am Sonntag folgte der große Umzug, organisiert von Marcel Lamb, der die acht teilnehmenden Gruppen souverän durch die Straßen schickte. Das Motto lautete: „Reise durch die Zeit“. Und genau das, wurde kreativ umgesetzt. Mit dabei waren unter anderem, die Mondlandung von 1969, ägyptische Pharaonen, der Wilde Westen um 1850 und viele weitere Epochen. Die Gruppe aus Hallgarten, brachte einen großen Wagen mit, die übrigen Gruppen waren zu Fuß unterwegs, aber nicht weniger ideenreich. Die Zuschauer am Straßenrand waren begeistert und freuten sich über die vielen kleinen Details. Besonders beliebt, waren die Süßigkeiten, die in die Menge geworfen wurden. Die Kinder sammelten fleißig und auch so mancher Erwachsene war erstaunlich flink, wenn ein Bonbon in Reichweite landete.

i Gruppe Oberdorf mit dem Motto "Der wilde Westen" Andrea Brand

Nach dem Umzug ging es direkt weiter mit einem Theaterstück und Musik von Wolfgang Bayer, der den Sonntag musikalisch abrundete. Am Montag wurde nochmal aufgedreht. Frühschoppen, gute Gespräche und am Abend der traditionelle Eier-Umzug. Dabei ziehen die Straußjugend und alteingesessene Reerer mit Bollerwagen und Schubkarren, von Tür zu Tür und plündern, ganz liebevoll natürlich, die Vorratskammern der Nachbarschaft. Wer was geben will, gibt was. Egal ob Gurken im Glas, Eier, Brot, Bier, Schnaps oder sonstige Spezialitäten. Alles wird gesammelt und später auf dem Kerbeplatz in einer großen Pfanne gemeinsam zubereitet. Zum Beispiel Eier mit Speck oder Kartoffeln. Und dann wird zusammen gegessen, gelacht und die Kerb ganz gemütlich ausgeklungen. Veranstaltet wurde das Fest von „Pro Roth“, dem Kulturverein unter der Leitung von Annika Schneider.