Rüdesheimer Autor Eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Krebs 30.12.2025, 15:00 Uhr

i Für Jürgen Zwilling war sein Buch "Krebs" auch eine Form der Krankheitsbewältigung. Christine Jäckel

Jürgen Zwilling aus Rüdesheim/Nahe ist Freiberufler und seit Langem aktiver Hobbyautor. Sein achtes Buch ist eine Auseinandersetzung mit der Krankheit Krebs.

Mit der Krankheit Krebs hat sich der in Rüdesheim lebende Autor Jürgen Zwilling auseinandergesetzt, als er selbst die Diagnose erhielt. Daraus ist ein Buch entstanden, in dem er seinen Weg mit der Krankheit beschreibt. Vorwiegend nachts, wenn ihn die Schmerzen nicht schlafen ließen, hat sich der Freiberufler, der bereits sieben Bücher veröffentlicht hat, an den Schreibtisch gesetzt und seine Gedanken über die Erkrankung niedergeschrieben.

