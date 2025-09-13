43 Jahre prägte er die Region als Journalist – jetzt geht Stefan Munzlinger in den Ruhestand. Warum seine Abschiedsfeier trotzdem alles andere als still verlief und was ihn so besonders machte. Ach ja, gewählt wird ja auch noch.

Unzählige Male hat er betont und darum gebeten: „Bitte nicht Großes!“ – den Gefallen kann man ihm natürlich nur bedingt tun. Denn: Verdiente und große (er misst mindestens 1,90 Meter) Männer müssen entsprechend gewürdigt werden. Mitte der Woche haben wir unseren Kollegen Stefan Munzlinger bei Pizza und Wein in den Ruhestand verabschiedet. Er wollte keine große Fete, schön war's trotzdem. Er hat auch darum gebeten, von großen Lobpreisungen und Ehrerbietungen abzusehen – okay, dann. Ein paar Worte dazu seien mir aber gestattet.

i 1996 und Stefan Munzlinger war schon dabei. Damals noch mit Schnurbart. Marian Ristow

Wo hat der Schlaks aus der Felke-Stadt eigentlich die letzten Jahre gesteckt? Mit dieser Frage wurde ich häufiger konfrontiert. Die Antwort: im Westerwald! Für unsere dortige Ausgabe war er Blattmacher. Viele haben ihn vermisst. Und werden es auch künftig tun.

i Zwei echte Revolverhelden des Oeffentlichen Anzeigers: Stefan Munzlinger und Armin Seibert (rechts). Armin Seibert verabschiedete sich 2023, nun ist auch "Munz" auf die andere Seite (die des Ruhestands) gewechselt. Marian Ristow

Hier an der Nahe hat er bereits gefehlt! Du hast den Oeffentlichen Anzeiger, die Rhein-Zeitung, über 42 Jahre (!) lang geprägt. Und: Du hast dich um die Region verdient gemacht. Über unzählige Probleme und Schieflagen berichtet, diese kritisiert und in die Öffentlichkeit getragen und damit überhaupt erst zum Thema gemacht. Was soll sich verändern, wenn niemand darüber schreibt? Applaudiert wurde auch mal – dann, wenn es angebracht war. Und mal davon unabhängig: Du bist einfach ein feiner Kerl! In all diesen Jahren, aller Veränderungen und Trends zum Trotz, immer Mensch geblieben. Ich wünsche dir und Andrea alles Gute für den (Un)Ruhestand!

Und wie geht’s in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach am Sonntag aus? Man weiß es nicht. Amtsinhaber Marc Ullrich wirkte zuletzt nicht so, als ob er noch daran glauben würde, seinen Amtssessel auch in den nächsten acht Jahren noch wärmen zu dürfen. Einst ist er als parteiloser Himmelsstürmer ins Amt geflogen, nun hat sich nach der ersten Amtszeit doch vieles relativiert. Politik und Verwaltung – das muss nicht immer Spaß machen.

Andrea Silvestri hat zwar die Unterstützung einer gewissen Privatperson, die – rein beruflich gesehen – die Knallhart-Abschiebe-Landrätin des Kreises, namentlich Bettina Dickes, ist. Aber das muss nichts heißen. Viel wichtiger ist doch, dass die in der Verbandsgemeinde starke FWG Silvestri Unterstützung zugesagt hat.

Und Andreas Paulus startet als „frischer Wind“, als unbelasteter Neuling. Er möchte als Chef mehr Personal einstellen ... Da bekommen finanzbewusste Politiker der VG schon jetzt sturzbachartige Schweißausbrüche. Da wünsche ich viel Freude in der Diskussion mit dem Verbandsgemeinderat. Nachdem schon bei der Nominierung CDU-intern einiges an Porzellan zerschlagen wurde, könnte das unerquicklich werden.

