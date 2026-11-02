Gastronomie-, Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe stellen ihre Toiletten auch den Menschen zur Verfügung, die dort nichts konsumieren oder einkaufen. Im Gegenzug erhalten die teilnehmenden Betriebe einen finanziellen Zuschuss von der Kommune.
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Mit vergleichsweise geringen Kosten und ohne neue öffentliche Toiletten bauen zu müssen, will die FDP-Fraktion das Angebot an frei zugänglichen Toiletten in Bingen verbessern. Im Stadtrat stellte die Fraktion einen Antrag zur Einführung des bundesweiten Projekts „Nette Toilette“ vor.