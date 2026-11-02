FDP-Antrag im Stadtrat Eine „Nette Toilette“ für Bingen 02.11.2026, 16:00 Uhr

i Bingener Stadtrat spricht sich für „Nette Toilette“ aus – das sei günstiger als eine öffentliche Toilettenanlage. Edgar Daudistel

Gastronomie-, Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe stellen ihre Toiletten auch den Menschen zur Verfügung, die dort nichts konsumieren oder einkaufen. Im Gegenzug erhalten die teilnehmenden Betriebe einen finanziellen Zuschuss von der Kommune.

Mit vergleichsweise geringen Kosten und ohne neue öffentliche Toiletten bauen zu müssen, will die FDP-Fraktion das Angebot an frei zugänglichen Toiletten in Bingen verbessern. Im Stadtrat stellte die Fraktion einen Antrag zur Einführung des bundesweiten Projekts „Nette Toilette“ vor.







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