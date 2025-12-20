Ehemaliger Kreuznacher Pfarrer Eine Möwe wird zur Initialzündung für ein Kinderbuch Josef Nürnberg 20.12.2025, 11:00 Uhr

i Mimi und Claus Clausen sind über die Grenzen Bad Kreuznachs bekannt, nicht zuletzt weil Claus Clausen lange Jahre Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Bad Kreuznach war. Der Ruhestand wurde dank des "gefräßigen Möwerich Sebastian“ – ein Buch mit wunderbaren Illustrationen zum Unruhestand. Josef Nürnberg

Diebische Möwen – davon hört oder liest man meist nur: Mimi und Claus Clausen haben einen Besuch einer Futtersuchenden Möwe im Urlaub in St. Malo selbst erlebt – und daraus ein reich bebildertes Buch mit Versen in Reimform gemacht.

Das französische Städtchen Saint-Malo ist bekannt als Freibeuternest. Wer geglaubt hat, die Zeiten seien längst vorbei, der kennt den „gefräßigen Möwerich Sebastian“ nicht, dem Mimi Clausen unter ihrem Synonym Crispen Lish ein literarisches Denkmal gesetzt hat.







Artikel teilen

Artikel teilen