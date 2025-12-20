Eine Möwe wird zur Initialzündung für ein Kinderbuch

Diebische Möwen – davon hört oder liest man meist nur: Mimi und Claus Clausen haben einen Besuch einer Futtersuchenden Möwe im Urlaub in St. Malo selbst erlebt – und daraus ein reich bebildertes Buch mit Versen in Reimform gemacht.
Das französische Städtchen Saint-Malo ist bekannt als Freibeuternest. Wer geglaubt hat, die Zeiten seien längst vorbei, der kennt den „gefräßigen Möwerich Sebastian“ nicht, dem Mimi Clausen unter ihrem Synonym Crispen Lish ein literarisches Denkmal gesetzt hat.