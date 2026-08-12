Meinung zur Schwärzungsaktion Eine merkwürdige Form von Datenschutz Harald Gebhardt 12.08.2026, 19:00 Uhr

i Harald Gebhardt Jens Weber. MRV

Den Datenschutz für Anwohner hätte die Verwaltung besser lösen müssen, als mit den eigenmächtigen Schwärzungen in die Rechte der Stadträte einzugreifen, kommentiert unser Redakteur Harald Gebhardt das Vorgehen der Verwaltung.

Mit Schwärzungen beim Prüfbericht des Landesrechnungshofs zur Gewobau ist vor ein paar Jahren schon Heike Kaster-Meurer, die Amtsvorgängerin von Oberbürgermeister Emanuel Letz, erst unangenehm auf-, dann böse auf die Nase gefallen. Die Schwärzungsaktion unter Letz ist nicht minder dreist – und vor allem völlig ohne Not gemacht.







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