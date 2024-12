Bahnhof Kirn Eine Kloake: Vermüllt, vergessen und abgehängt Sebastian Schmitt 11.12.2024, 15:00 Uhr

i Seit fast zwei Jahren warten die Bahnkunden darauf, dass die Überdachung der Bahnsteige zwei und drei am Kirner Bahnhof erneuert wird. Sebastian Schmitt

Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten der Bahn an der Hahnenbachbrücke beginnen – während weiter die Züge rollen. Die Kirner zweifeln, dass das klappt. Fristgerecht bauen ist in Kirn, wie der Zustand des Bahngebäudes zeigt, ein Fremdwort.

Was unternimmt Kirn gegen zunehmenden Vandalismus am Bahnhof? Der Zustand des Bahnhofs und Bahnsteigs vermitteln einen erschreckenden ersten Eindruck. Und wie überall im Leben: Der erste Eindruck zählt, bleibt lange haften. Wer in Kirn aus dem Zug steigt, und die Bahnhofsunterführung betritt, bekommt schnell mit, dass hier einiges im Argen liegt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen