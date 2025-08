Ein Hotel auf dem Kauzenberg? Keine ganz neue Idee. Die neuen Eigentümer der Kauzenburg, Stefan Kessler und Werner Lorenz, treiben derzeit den Bau eines Hotels in Burgoptik mit 46 Zimmern unmittelbar neben der historischen Kauzenburg voran. Ein Aufzug soll das Plateau mit der Innenstadt verbinden und die Besucher von der Neustadt hochbringen.

Touristen und Übernachtungsgäste hoch über der Neustadt? Ähnliche Planungen gab es bereits Anfang der 1980er-Jahre. Die Kauzenberg-Stiftung und die Kauzenberg-Betriebs-AG wollte damals ein Gästehaus mit 140 Betten bauen. Mittels eines gläsernen Ganges sollte das am Nordhang geplante Gästehaus mit dem bereits bestehenden Restaurant verbunden werden. Der Kauzenberg hat schon immer die Fantasie von Unternehmern und Gastronomen beflügelt, wie in dieser Episode aus den frühen 1980er-Jahren.

i "Das Gästehaus, auf dem Kauzenberg könnte, wenn alle zur Zeit noch bestehenden Fragen geklärt sind, so aussehen, wie auf der hier wiedergegebenen Ansichtsskizze. So jedenfalls stellt sich die Kauzenburg-Stiftung, die mit diesem Projekt Initiativ wurde, die städtebauliche Lösung am Kauzenberg vor: ein siebengeschossiger Bau (rechts), der in seiner modernistischen Architektur das Gegenstück zum Kauzenburg-Restaurant (links) darstellen würde", beschrieb unsere Zeitung damals die Planung am 22. April 1981. Archiv Oeffentlicher Anzeiger

Während die Politik dem ambitionierten Projekt grünes Licht gab und frohlockte, engagierten sich Bürger und Umweltorganisationen für den Naturschutz auf dem Kauzenberg, auf dem 80 Bäume hätten gefällt werden müssen. Letztlich legte Landrat Hans Schumm (SPD) im Oktober 1982 sein Veto ein und das Projekt war Geschichte, bevor die Umsetzung überhaupt angefangen hatte.

Doch zurück ins Jahr 1981. Der Oberbürgermeister an der Nahe heißt Peter Fink (SPD). Und die Politik ist elektrisiert von den Gedankenspielen, die die Kauzenberg-Stiftung, damals Eigentümer der Burg (sie sollte es bis 2024 bleiben), und der Kauzenberg-Betriebs-AG, die das Restaurant im Mitte der 1970er-Jahre von Stararchitekt Gottfried Böhm sanierten Bau betreibt, in die Öffentlichkeit tragen. Zunächst ist die Rede von einem 90 Betten fassenden Großbau auf dem Kauzenberg, der genaue Standort blieb noch offen. Später lokalisierte man den Nordhang als perfekten Standort. Die Politik gab grünes Licht – erst der Bauausschuss, dann der Stadtrat.

i Bel der Grundsteinlegung des Kauzenburg-Restaurants 1971 war auch der „Oeffentliche" dabei. Elmar Pieroth (rechts) und Norbert Noetzel (Bildmitte) verstauten ihn in einer Kupferkapsel. Zu einer neuen Grundsteinlegung wird es jedoch nicht kommen. Für das geplante Gästehaus gibt es keine Genehmigung. Archiv Oeffentlicher Anzeiger

Mit dem Bau des Bettenhauses, nichts anderes als ein Hotel (die Verpflegung sollte das Restaurant übernehmen), wollte man das Unternehmen „dauerhaft auf gesunde Beine stellen“, erklärte Nobert Noetzel, der Vorstandsvorsitzende der Kauzenberg-Betriebs-AG, seinerzeit. Die Planungen waren Teil der sogenannten Vorwärtsstrategie, mit der man gewissermaßen die Flucht nach vorn antrat. Die Entwicklung des Geschäfts zwinge die Kauzenberg-AG gar zu diesem Schritt, war damals zu lesen.

1981 habe sich das Restaurant mit einem Umsatz von 2,57 Millionen D-Mark als „sehr leistungsfähig“ erwiesen, die Rittertafel sei mit 13.587 Gästen ebenfalls gut ausgelastet gewesen, berichtet Noetzel. Das Problem: Die laufenden Kosten für Werbung und Personal drohten den Rahmen zu sprengen. Ohne den Standard herunterzufahren, könne man nicht weiter einsparen. Also die Idee: Geld in die Hand nehmen und etwas schaffen, das mehr Einnahmen bringt – nämlich ein Gästehaus mit 140 Betten, das ungefähr 3 Millionen D-Mark kosten sollte.

i So sahen Aprilscherze Mitte der 1960er-Jahren aus. Mit den damals zu Verfügung stehenden Montagemöglichkeiten ließ man einen Großbau auf dem Kauzenberg Realität werden. Am 1. April 1964 begrüßte diese Meldung die Leser dieser Zeitung. "Pompöser Hotelneubau auf dem Kauzenberg mit besonderer Attraktion: Geographische Lagekarten in den Fensterbänken" titelte man. Die Kauzenberg besaß schon seit jeher anregende Wirkung die Fantasie der Menschen betreffend. Archiv Oeffentlicher Anzeiger

Da aber weder AG noch Stiftung über genug Geld für den Bau verfügen, muss man sich zusammentun. Das geschieht unter der Führung von Hotelier und Finanzier Gunnar Wagner in der Kauzenburg Gästehaus GbR, die bereits zu Beginn des Jahres 1982 gegründet worden ist. Wagner, Hotelkaufmann und seit sechs Jahren Vorstandsmitglied der Kauzenburg-Betriebs-AG, plant, weitere Gesellschafter aufzunehmen, um das finanzielle Risiko zu teilen.

Gunnar Wagner? Da war doch was? Der Kieler Hotelfachmann baute wenig später das Landhotel Kauzenberg um, verkauft es erst im Jahr 2023 an Nachfolger Sebastian Schmitt, und hatte selbst jahrzehntelang die Kauzenburg gepachtet – das Zusammenspiel aus Hotel und Burg funktionierte sehr lange sehr gut, auch wenn diese Variante nur die „Notlösung“ war.

Diese GbR, ein echter Gewerbebetrieb, der Gewinne machen muss, hatte sofort Anlass zur Sorge: Die Bundesförderung von 10 Prozent der Kosten des Gesamtprojekts sind fest eingeplant. Um diese zu erhalten, muss der Bauantrag noch in diesem Jahr gestellt und das Bauvorhaben bis 1984 abgeschlossen sein. Zunächst war die Kommunalpolitik Feuer und Flamme für das Projekt, doch die Stimmung war im Begriff abzukühlen.

i So sah der Protest vom Bund für Natur- und Umweltschutz im Juni 1982 gegen die Errichtung eines 140-Betten-Gästehauses durch die Kauzenburg-Stiftung im ald auf dem Kauzenberg aus. Zu sehen sind Detlev Wenz (von links) Dr. Pätzoldt, Pfarrer Rainer Romahn, Eva Senne und Lothar Fenske. Fred Lex/Archiv Oeffentlicher Anzeiger

Das Neubauprojekt und die Waldfläche, die ihm zum Opfer fallen müsste, die Rede war von 75 bis 80 Bäumen, war plötzlich in die Diskussion geraten. Der Widerstand formierte sich. Laut Vorstandsmitgliedern der Kreisgruppe Bad Kreuznach des Bundes für Natur- und Umweltschutz seien die Schädigungen, die dem Ökosystem durch die Bebauung zugefügt würden, irreparabel. Keine Maßnahme könne diesen Schaden wieder ausgleichen.

Auch könne es aufgrund von Windturbulenzen zwischen Baukörper und Wald zu weiteren Schäden am Baumbestand kommen. Windfall ist das Stichwort. Nicht von ungefähr hatte die Untere Landespflegebehörde der Kreisverwaltung ein windtechnisches Gutachten verlangt – mit Kosten von bis zu 50.000 Mark.

„Die Kreisgruppe hat angekündigt, ihre Bedenken der Stadt- und Kreisverwaltung schriftlich vorzulegen. Die Rechtsgrundlage für den Neubau im Wald erscheint ihr fragwürdig. Nach dem Bundesbaugesetz könne im Außenbereich nur einem privilegierten Bauvorhaben zugestimmt werden; das seien forst- und landwirtschaftliche Einrichtungen oder solche, die dem Allgemeinwohl dienen. Es erscheine unverständlich und widersinnig, dass man den Kauzenberg als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen habe und nun trotzdem eine Zerstörung der Landschaft plane“, zitierte unsere Zeitung damals die Naturschützer.

i Die Planung der Architekten Gerharz und Frank zeigt, wie das neue angedachte Gästehaus mit dem Restaurant verbunden sein soll. Ein "verglaster Wehrgang" sollte über den Burghof führen. Archiv Oeffentlicher Anzeiger

All das ließ den Druck auf die Kauzenberg-AG und die frisch gegründete GbR wachsen. Zu diesem Zeitpunkt hat man schon 100.000 D-Mark in das Projekt investiert, davon 60.000 Mark für den Architektenwettbewerb.

Am Montag, dem 18. Oktober 1982, ist der Traum dann zu Ende geträumt. Landräte konnten wohl Anfang der 1980er-Jahre noch durch ein einfaches „Nein“ Projekte zum Kippen bringen. Und so geschieht es. Zuvor hatte sich der Landespflegebeirat, das beratende Gremium der Kreisverwaltung in Landschaftsfragen, gegen das Projekt ausgesprochen. Das Windgutachten der Universität Karlsruhe untermauerte die These vom weitere Bäume schädigenden Windfall. Die Kreisverwaltung verweist in ihrem Ablehnungsbescheid auf das Landespflegegesetz und die Landschaftsschutzverordnung „Nahetal“. Ein Zitat von Landrat Hans Schumm (SPD) dazu lässt sich nicht mehr finden.

Wenig überraschend überwiegt bei Norbert Noetzel und den Befürwortern des Projektes die Enttäuschung. Man entziehe dem Restaurant Kauzenburg die wirtschaftliche Grundlage. Das könne nun so weit gehen, dass das privatwirtschaftliche Unternehmen mit all seinen Risiken in die öffentliche Verantwortung „übertragen“ werde, also wohl insolvent gehen könnte. Denn das würde in einer „konjunkturell äußerst angespannten Lage gerade in Bad Kreuznach Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze blockieren“. Für Noetzel war klar: „Die wirtschaftliche Zukunft des Restaurants Kauzenburg ist ungewiss.“ Und er hatte recht. Doch das ist eine andere Geschichte.