Neue Kuseline kommt aus Gries
Eine heimatverbundene Botschafterin für die Region
VG-Bürgermeister Philipp Gruber gratuliert Emelie Ehrgott (Mitte), die im Rahmen der Kuseler Messe als neue Kuseline Anna-Lena R
VG-Bürgermeister Philipp Gruber gratuliert Emelie Ehrgott (Mitte), die im Rahmen der Kuseler Messe als neue Kuseline Anna-Lena Rumpf beerben wird.
Philipp Gruber

Als offener Mensch, der mit viel Begeisterung in der Heimat unterwegs ist, hat sich Emelie Ehrgott aus Gries als neue Kuseline beworben. Zur Kuseler Messe im September hat sie nicht nur Geburtstag, sie übernimmt das Amt dann auch von Anne-Lena Rumpf.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn die Kuseler Messe ihre Tore öffnet und die offizielle Amtseinführung ansteht, bricht für Emelie Ehrgott aus Gries am Ohmbachsee, ein ganz besonderes Kapitel an. Sie wird als neue Kuseline, das Gesicht der Region. Die 20-jährige, die im Zuge der Messetage ihren 21.
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