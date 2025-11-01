Radsport im Gelände und Umweltbewusstsein möchte das Trail-Team des FC Viktoria Hennweiler bei seiner Mountainbike-Strecke „Devils Rock Trail“ am Teufelsfels übereinbringen. Nun stellten sie eine Erweiterung auf Bruschieder Gemarkung vor.
Lesezeit 1 Minute
Die Bürgerversammlung zur geplanten Erweiterung der Mountainbike-Strecke auf der Gemarkung Bruschied stieß auf großes Interesse. Das Trail-Team des FC Viktoria Hennweiler mit Dominik Ottenbreit, Julian Fritz und Florian Bauer stellte das Projekt im Bürgerhaus mit einer anschaulichen PowerPoint-Präsentation vor und erläuterte die einzelnen Schritte transparent und im Detail.