Radsport beim FC Hennweiler Eine gemütliche und naturnahe Mountainbike-Strecke Sebastian Schmitt 01.11.2025, 18:00 Uhr

i Viele Radfahrer nutzen jährlich die Mountainbike-Strecke bei Hennweiler – ein Erfolgsmodell für umweltbewussten Sport. Sebastian Schmitt

Radsport im Gelände und Umweltbewusstsein möchte das Trail-Team des FC Viktoria Hennweiler bei seiner Mountainbike-Strecke „Devils Rock Trail“ am Teufelsfels übereinbringen. Nun stellten sie eine Erweiterung auf Bruschieder Gemarkung vor.

Die Bürgerversammlung zur geplanten Erweiterung der Mountainbike-Strecke auf der Gemarkung Bruschied stieß auf großes Interesse. Das Trail-Team des FC Viktoria Hennweiler mit Dominik Ottenbreit, Julian Fritz und Florian Bauer stellte das Projekt im Bürgerhaus mit einer anschaulichen PowerPoint-Präsentation vor und erläuterte die einzelnen Schritte transparent und im Detail.







Artikel teilen

Artikel teilen