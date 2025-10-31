Meinung zur Beigeordnetenwahl Eine empfindliche Schlappe für die Partnerschaft 31.10.2025, 15:00 Uhr

i Harald Gebhardt Jens Weber. MRV

Der Sieg bei der Beigeordnetenwahl ist für Mirko Helmut Kohl ein persönlicher Erfolg, für seine Partei, die CDU, und ihre Partner im Stadtrat, SPD und FDP, dagegen eine empfindliche Schlappe, meint unser Redakteur Harald Gebhardt.

Das Ergebnis der Beigeordnetenwahl ist dann doch überraschend: Nicht der Favorit gewinnt, der von der CDU-Fraktion nominierte Jan Christmann, sondern der auf Einzelticket kandidierende Mirko Helmut Kohl. Es ist sein persönlicher Erfolg, für die CDU-Fraktion und die noch junge Partnerschaft für Bad Kreuznach (CDU/SPD/FDP) dagegen eine empfindliche Schlappe bei dieser wichtigen Personalentscheidung.







